Piscine a Milano, quando aprono? Le informazioni su orari e tariffe

Tuffi, relax e aperitivi al tramonto: il calendario delle aperture

Nella giornata di giovedì 2 giugno il centro balneare Argelati e la piscina Romano hanno aperto al pubblico.

Piscine Milano: le comunali Argelati e Romano

Le prime due piscine comunali ad inaugurare la stagione estiva hanno riaperto i battenti dalle ore 10 alle 19.

La piscina Romano, regina delle estati meneghine, offrirà fino al 31 luglio il sunset pool, il bagno con aperitivo al tramonto fino alle 21.

Piscine Milano: le prossime riaperture

A partire da sabato 11 giugno apriranno anche la Cardellino a Lorenteggio, la Sant’Abbondio e la piscina del centro sportivo Saini, la quale, ogni martedì, mercoledì e giovedì proporrà aperitivi al tramonto fino alle 21.

Attualmente, non è in vigore nessuna restrizione anti Covid-19: né l’obbligo di portare e indossare le mascherine, né obblighi di distanziamenti in acqua e fuori dall’acqua.

Piscine Milano: i Bagni Misteriosi e l’Idroscalo

Ai Bagni Misteriosi, in via Carlo Botta, è possibile nuotare nella spettacolare piscina. Fino al 3 luglio la tariffa è privata: giornaliero a 25 euro, ridotto 20 euro mattina (dalle 10 alle 14) e intero 15, ridotto 12 euro pomeriggio (14,30-18,30) e intero 15. A partire dal 4 luglio, grazie alla convenzione con il Comune di Milano, i prezzi si abbasseranno: fino al 18 settembre il giornaliero avrà un costo pari a 18 euro e il ridotto 9, mentre alla sera si potrà partecipare a tanti spettacoli e concerti.

All’Idroscalo, lo scorso 28 maggio dalle 10 alle 19, hanno aperto le due piscine scoperte La Villetta e PuntaEst, dove l’ingresso giornaliero costa 10 euro, 6 euro il pomeridiano dalle 16,30, ridotto dai 4 ai 10 anni e over 65 a 8 euro mentre sabato, domenica, festivi e prefestivi il giornaliero sale a 13 euro. Inoltre, all’Idroscalo sono già aperte le tre spiagge private Pino Beach, Gud Beach e Ultima Spiaggia.

