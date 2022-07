Perchè è importante rivolgersi all’agente immobiliare per vendere casa

Un’agenzia immobiliare garantisce sicurezza, conoscenza e mette a disposizione tutto il suo team (dal professionista immobiliare al geometra, dall’avvocato al notaio) al fine di concludere la compravendita.

Se stai cercando di vendere casa a Milano e pensi di farlo da solo sicuramente ti sei già accorto di quanto può essere complesso tutto l’iter burocratico. La maggior parte delle persone crede che, cercando di vendere l’appartamento da soli, comporti un notevole risparmio ma, come vedremo nell’articolo, non è così.

Un’agenzia immobiliare garantisce sicurezza, conoscenza e mette a disposizione tutto il suo team (dal professionista immobiliare al geometra, dall’avvocato al notaio) al fine di concludere la compravendita.

I passaggi da seguire sono molteplici, dalla valutazione immobiliare al come e dove promuovere l’immobile, dalle pratiche burocratiche alla negoziazione tra venditore e compratore.

I vantaggi di vendere casa con agenzia

Vendere casa non è sempre semplice, è opportuno conoscere il mercato immobiliare di Milano poiché il suo valore affettivo rischia di influire sul prezzo finale, l’inesperienza e la poca dimestichezza possono influire negativamente facendo dimenticare informazioni importanti durante le visite (donazioni, morosità a livello condominiale, difformità catastali etc.) e la giusta documentazione a livello amministrativo.

La vendita rappresenta un’arte, non tutti sono abili a vendere, ci vuole passione per il proprio lavoro, abilità intellettive, esperienza e conoscenza (bisogna conoscere a fondo il prodotto per saperlo vendere). Ecco perchè è importante affidarsi ad un professionista sopratutto nella vendita di case di lusso, il quale saprà trovare le giuste soluzioni sia per il venditore che per l’acquirente.

Al giorno d’oggi le strategie per vendere casa in grandi città come a Milano sono molteplici e si concentrano soprattutto sul web. Il marketing digitale ha ormai una grande importanza e non tutti sanno padroneggiarlo. Un’agenzia immobiliare ha un professionista dedicato il quale provvederà a creare contenuti adatti i quali permetteranno di velocizzare i processi di vendita.

Vediamo insieme nel dettaglio tutti i motivi per cui vendere casa a Milano con agenzia può davvero fare la differenza in termini di risparmio e velocità.

Conoscenza del mercato e del territorio

L’agenzia immobiliare conosce in modo dettagliato la città e la sua area di competenza: ne conosce i punti di forza, i servizi che offre, i prezzi al mq, i dettagli storici, così da poterli esaltare al futuro compratore. Inoltre gli appuntamenti verranno selezionati in modo tale da evitare inutili perdite di tempo.

La valutazione immobiliare che un professionista può dare, è veritiera, è studiata ed è aggiornata non tenendo conto del valore affettivo (come invece un privato che cerca di vendere il suo appartamento può avere) ma si allinea con il mercato della zona in quel dato periodo di tempo, nella sezione dedicata alla valutazione immobiliare di Grimaldi puoi vedere i prezzi al metro quadro delle case per zona sia per quanto riguarda la vendita che l’affitto.

Supporto nelle pratiche amministrative

Di rilevante importanza sono le pratiche legali ed amministrative, le quali, non prevedono margine di errore. Queste saranno seguite dal personale dedicato i quali andranno a fornire un servizio impeccabile ad ambedue le parti.

Nello specifico, sarà l’agenzia ad occuparsi di:

Definire le visure catastali.

Valutare l’immobile correttamente.

Reperire tutta la documentazione necessaria alla compravendita.

Sistemare eventuali criticità che possono bloccare la vendita.

Confrontarsi con figure professionali per regolarizzare eventuali difformità catastali o reperire documenti mancanti.

Quest’ attenzione ti permetterà di evitare importanti sanzioni, di vendere la tua casa nel pieno rispetto delle normative, dando ai potenziali acquirenti informazioni corrette.

Marketing mirato e adeguato

Abbiamo già evidenziato l’importanza del web marketing nella vendita immobiliare.

Pubblicizzare un immobile non comprende quindi solo il proprio sito web, ma comprende:

Fotografo professionista (non le classiche foto scattate dal cellulare) con set fotografico in grado di esaltare l’arredo e le luci.

Social media (con campagna social sponsorizzata).

Principali portali immobiliari, questo velocizza la vendita e la rende professionale, non improvvisata.

Consulenza dall’inizio alla fine

A Milano ci sono 8000 case invendute, per questo che vendere casa con agenzia significa affidarsi a dei professionisti i quali permettono al venditore e all’acquirente, di beneficiare dei propri servizi e di arrivare al rogito in totale sicurezza.

Che si tratti di dubbi riguardanti la planimetria dell’immobile, di difformità o di informazioni legali, gli agenti saranno sempre a vostra disposizione per trovare la giusta soluzione per voi.

L’agenzia immobiliare è in grado di negoziare senza mettere in mezzo aspetti emozioni o personali. Mette invece a disposizione la propria conoscenza e la propria esperienza.

Se stai cercando di vendere casa a Milano e pensi di falro da solo sicuramente ti sei già accorto di quanto può essere complesso tutto l’iter burocratico. La maggior parte delle persone crede che, cercando di vendere l’appartamento da soli, comporti un notevole risparmio ma, come vedremo nell’articolo, non è così.

Un’agenzia immobiliare garantisce sicurezza, conoscenza e mette a disposizione tutto il suo team (dal professionista immobiliare al geometra, dall’avvocato al notaio) al fine di concludere la compravendita.

I passaggi da seguire sono molteplici, dalla valutazione immobiliare al come e dove promuovere l’immobile, dalle pratiche burocratiche alla negoziazione tra venditore e compratore.