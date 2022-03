Case di lusso, il record di Milano: immobili in vendita per 4,6 miliardi

La richiesta cresce più dell'offerta: le indagini di Immobiliare.it e Tirelli & partners.

Secondo uno studio del portale Immobiliare.it, il 26% delle case di lusso in vendita si trova sul territorio milanese.

Case di lusso, record a Milano: 3 mesi per chiudere una compravendita

Milano è la città con i prezzi più alti d’Italia: l’offerta di immobili di fascia alta è aumentata del 17%, mentre la domanda è cresciuta del 30%.

Se nel 2019 per chiudere una compravendita servivano 7 mesi, nel 2021 ne sono stati sufficienti 3. Il valore di vendita degli immobili in offerta in città è di 4,66 miliardi di euro: la media si aggira tra 1,2 e 2 milioni di euro. Le case di lusso si posizionerebbero quasi esclusivamente all’interno della prima o della seconda cerchia, ma è possibile trovarle anche nei quartieri di Città Studi e la Maggiolina.

Case di lusso, record a Milano: l’incremento della domanda

Esistono diversi immobili in vendita con prezzi a 7 cifre con una superficie che supera i 300 metri quadri. Molti di questi immobili non passano su portali tradizionali, bensì su canali più riservati al fine di tutelare il momento della trattativa. Secondo l’aggiornamento dell’Osservatorio sulle residenze esclusive di Tirelli & partners vi è un forte incremento della domanda con tempi di vendita ridotti.

Case di lusso a Milano: transazioni immobiliari da record

Negli ultimi sei mesi, nel centro storico di Milano, una villa di 950 metri quadrati è stata venduta a 11 milioni di euro. Nel cuore di Brera, invece, un immobile di 660 metri quadrati è stato acquistato al prezzo di 7,2 milioni di euro. Sul podio anche un appartamento da 410 metri quadrati, in Corso Magenta, venduto a 5,2 milioni di euro.

Le abitazioni più care si collocano nel Quadrilatero e hanno un prezzo medio di 13.221 euro al metro quadro. A Brera i prezzi scendono a 10.153 euro al metro quadro. A Magenta, i prezzi medi si aggirano intorno a 9.813 euro, mentre in corso Venezia sono pari a 10.457.

