Mobilità, Ztl notturna all’Isola: via Borsieri diventa pedonale

Telecamere accese tutti i giorni dalle 19.30 alle 6 del mattino

La giunta ha deciso di istituire la Ztl nel quartiere Isola: telecamere accese tutti i giorni dalle 19.30 alle 6 del mattino.

Ztl notturna Isola: le vie interessate

Il quadrilatero delimitato da via Guglielmo Pepe, via Carlo Farini, viale Stelvio e viale Zara, sarà chiuso alle auto.

Via Borsieri verrà pedonalizzata nel tratto tra via Porro Lambertenghi e piazzale Segrino. Attualmente, non è ancora stata fissata la data di partenza.

Lo scorso anno Palazzo Marino intendeva inserire nella Ztl anche il cavalcavia Bussa, ma l’attuale delibera ha deciso di escluderlo dalla zona a traffico limitato, insieme a via Confalonieri (oltre a via Borsieri, nel tratto tra il cavalcavia Bussa e via Confalonieri, e via Sassetti, nel tratto tra via Confalonieri e via Restelli), al fine di consentire l’accesso al cavalcavia per parcheggiare l’automobile senza dover entrare nell’area Ztl.

Ztl notturna Isola: le convenzioni con i parcheggi

Per quanto riguarda l’attivazione delle telecamere, invece, è stata anticipata alle 19.30 rispetto alle 20.00 precedenti: consentito l’accesso e la sosta ai residenti e ai veicoli autorizzati. Per agevolare gli automobilisti, nelle vicinanze della Ztl, verranno attivate delle convenzioni con i parcheggi. Arianna Censi, assessore alla Mobilità, ha affermato: “Il quartiere Isola è da sempre molto attrattivo nelle ore serali ed era necessario diminuire la pressione veicolare sull’area per venire incontro alle richieste dei residenti“.

Ztl notturna Isola: dissenso tra i commercianti

Malcontento tra i commercianti, i quali avevano già espresso il loro dissenso con una raccolta firme. Confcommercio Milano ed Epam -Associazione dei pubblici esercizi- hanno sottolineato: “Le attività del quartiere, con la Ztl seppur modificata, rischiano semplicemente di essere “isolate” nell’Isola. Con il risultato di gravi danni per un’area vivace e attrattiva”.

LEGGI ANCHE: Inquinamento, quali sono le auto che non potranno più circolare a Milano?