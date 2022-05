Quartiere Isola, la Ztl si farà: escluse via Farini e il cavalcavia Bussa

Alcune strade del quartiere chiuderanno alle auto nelle sere del weekend

Nella giornata di giovedì 12 maggio, nel corso del Consiglio comunale, l’assessore alla Mobilità Arianna Censi ha annunciato che verrà istituita una Zona a traffico limitato al quartiere Isola.

Ztl Isola, Censi: “Sarà attiva nei weekend dalle 19.30 alle 6”

In replica alla mozione con la quale la Lega ha chiesto di limitare la Ztl alla sola via Borsieri, Censi ha dichiarato: “Sarà attiva nei weekend dalle 19.30 alle 6 e coinvolgerà il quadrilatero delimitato da via Pepe, via Farini, via Stelvio, viale Zara: ci siamo confrontati col Municipio 9 e abbiamo trovato un equilibrio tra le varie esigenze”.

Come da volere del Municipio, via Farini e il cavalcavia Bussa saranno escluse dalla Zona a traffico limitato.

Ztl Isola: la mozione per tutelare i residenti

Inoltre, il Carroccio ha chiesto una riorganizzazione dei parcheggi e maggiori controlli dell’area da parte della polizia locale per fronteggiare la malamovida. In aula, il consigliere comunale della Lega Samuele Piscina ha affermato: “Abbiamo presentato questa mozione per tutelare i residenti. Questa proposta crea diversi problemi: l’impossibilità di assistere le persone più anziane della zona e trasportarle in automobile, la difficoltà per i residenti di ricevere a casa propria parenti e amici, il disagio per gli esercizi commerciali, l’ingolfamento dei parcheggi nelle aree limitrofe e giovani donne che la sera non potranno essere accompagnate a casa in auto.

Inspiegabile anche il divieto di circolazione dei motocicli, un mezzo che non crea traffico”.

Ztl Isola: la protesta dei commercianti

Sul tema trasporto degli anziani, Censi ha chiarito che “qualora qualcuno dovesse avere bisogno di entrare in auto nella zona per assisterli, basterà farne richiesta per esserne autorizzati“.

Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha spostato l’attenzione sulle proteste dei commercianti della zona per il divieto di circolazione ad auto e motocicli: “La quasi totalità dei commercianti si sono riuniti in un comitato totalmente contrario.

La Ztl potrebbe metterli definitivamente in ginocchio dopo questi due anni di pandemia“.

LEGGI ANCHE: Area B, attivate tutte le telecamere. I nuovi divieti a Milano: cosa cambia