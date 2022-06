Milano ancora al ‘buio’: si preannuncia un’estate di blackout nelle città

Le temperature stanno mettendo a dura prova la rete che distribuisce l'energia elettrica.

Il caldo torrido di questi giorni non lascia scampo: per sopperire alle elevate temperature è necessario ricorrere all’utilizzo dei climatizzatori.

Blackout Milano: Unareti è al lavoro per risolvere i problemi

Il capoluogo lombardo rimane nuovamente al buio a causa dei continui episodi di blackout dovuti all’arrivo dell’estate.

Nella giornata di lunedì 20 giugno si sono toccate punte di 37 gradi. I tecnici di Unareti, la società che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica in città, sono al lavoro per cercare di ovviare al problema.

Blackout Milano: interruzioni senza preavviso

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 alcuni edifici in via Fra Giovanni Pantaleo e via Giuseppe Candiani sono rimasti senza luce per circa 14 ore, mentre nelle altre strade del quadrante molte attività sono state costrette a rimanere chiuse.

Unareti rende noto: “Nel corso delle ultime 24 ore si sono verificate alcune interruzioni senza preavviso, dovute all’eccezionalità degli eventi. Necessario monitorare lo stato delle interruzioni per rimanere costantemente aggiornati”.

Blackout Milano: i consigli di Unareti

Unareti ha condiviso sul proprio sito internet una serie di consigli e suggerimenti per scongiurare il sovraccarico della rete:

In estate impostare i climatizzatori a una temperatura non inferiore ai 27° (meno 2° di tolleranza), mentre in inverno impostarli a non più di 19° (più 2° di tolleranza).

(meno 2° di tolleranza), mentre in inverno impostarli a non più di 19° (più 2° di tolleranza). Utilizzare lavatrice e lavastoviglie in serata , a pieno carico e a temperature basse.

, a pieno carico e a temperature basse. Non lasciare gli elettrodomestici in stand-by.

Spegnere le luci delle stanze dove non servono.

dove non servono. Chiudere le finestre quando i condizionatori sono accesi . Tenere le porte dei negozi chiuse.

. Acquistare elettrodomestici con classe energetica alta (dalla A alla A+++).

(dalla A alla A+++). Accendere solo gli apparecchi necessari.

Non inserire cibi caldi nel frigo.

LEGGI ANCHE: Caldo record a Milano: l’acqua della Darsena salverà le coltivazioni