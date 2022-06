Caldo record a Milano: l’acqua della Darsena salverà le coltivazioni

La Darsena soccorrerà le coltivazioni del Parco Sud: previsto un calo di 15 centimetri

Il livello dell’acqua della Darsena scenderà di 15 centimetri per salvare le coltivazioni del Parco Sud: prosegue la carenza d’acqua dai laghi e dai fiumi.

Caldo record a Milano, Folli: “Speriamo arrivi un po’ d’acqua”

Alessandro Folli, presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi, ha sporto due denunce per furti d’acqua subiti nella notte nel Naviglio di Bereguardo e a nord nella zona tra Turbigo e Cuggiono. Il presidente chiarisce: “Mandiamo l’acqua che arriva dal lago Maggiore sul Villoresi in modo da garantire i 35 metri cubi al secondo che ci mettono in condizione di bagnare i campi. Il mais sta partendo con la fioritura, e se viene a mancare l’acqua si brucia tutto e il mais si può buttare.

Quindi tentiamo di portare avanti il più possibile i prodotti sperando che arrivi un po’ d’acqua”.

Caldo record a Milano: le navigazioni

A partire da venerdì l’acqua del canale Villoresi verrà trasferita sul Naviglio Grande: 30 metri cubi al secondo andranno ad aggiungersi all’acqua dei Navigli, e resteranno 5 metri cubi al secondo di acqua per salvaguardare i pesci del Villoresi. Darsena e Navigli non verranno svuotate, ma l’abbassamento del livello idrometrico potrebbe mettere a rischio le navigazioni.

Pertanto, i gestori di Navigami srl hanno messo a disposizione dei turisti due barche più piccole che non rischiano di incagliarsi con le eliche.

Caldo record a Milano: è l’estate più calda dal 2003?

A partire da lunedì 20 sono previste temperature tra i 35 e i 36 gradi. L’arrivo dei temporali slitta verso la fine della settimana. Nei prossimi giorni si registrerà una media delle temperature massime pari a 30,8 gradi.

L’estate 2022 rischia di diventare la più calda dal 2003, quando nel mese di maggio la temperatura media era stata di 28 gradi, mentre a maggio 2022 di 26,5.

