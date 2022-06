La programmazione estiva parte anche all’Arianteo e al Mare Culturale Urbano. Il calendario

Nella serata di lunedì 13 giugno l’Arena Milano Est ha dato il via alla programmazione estiva nel parcheggio del Martinitt –a Lambrate, in via Pitteri 58– attualmente allestito con palco e schermo.

Cinema all’aperto: il palinsesto settimanale

Il cinema all’aperto alternerà serate cinema a eventi live, concerti e comici.

Le giornate di martedì e mercoledì saranno riservate allo spettacolo dal vivo, mentre il venerdì sarà dedicato alla musica dal vivo. Prevista qualche eccezione: giovedì 16 e venerdì 17 saranno riservati alla proiezione di film a tema ambiente e sostenibilità: sono gli “Heart Movie Days” realizzati in collaborazione con Greenpeace Milano.

Franco Dassisti, critico e autore della selezione dei titoli, ha chiarito: “Gli Heart Movie Days si articolano in modo insolito: una proiezione al chiuso alle 18.30, per via del sole ancora alto; poi ci si sposta all’aperto per il film delle 21.30 (i titoli: “Alcarràs – L’ultimo raccolto” di Carla Simón, Orso d’Oro a Berlino 2022, e “Welcome Venice” di Andrea Segre).

Il biglietto vale per entrambe le proiezioni”.

Cinema all’aperto: il palinsesto del weekend

Il venerdì sarà dedicato anche ai film giunti in zona Oscar, premiati e nominati; sabato e domenica alle opere cinematografiche di grande successo -si parte con “Dr. Strange”; il lunedì è per il cinema d’autore in lingua originale. Inoltre, saranno presenti attori e autori in visita.Per Ferragosto è previsto il “Comedy Festival”, con le migliori commedie dell’anno votate dal pubblico.

Cinema all’aperto: l’Arianteo e Mare Culturale Urbano

L’Arena Milano Est precede la riapertura di altri cinema all’aperto: il 15c’è la prima proiezione di “Cinema in cuffia” di Mare Culturale Urbano, affidata al film premio Oscar per la sceneggiatura originale “Belfast” di Kenneth Branagh.

Il 15 torna anche Arianteo al Chiostro dell’Incoronata di via Milazzo con due serate speciali inserite nella programmazione della “Milanesiana”: si parte con dibattiti e concerti (con Ballista e Canino una sera e con Ramin Bahrami l’altra).

La programmazione cinematografica andrà in scena il 17 con “Belfast”. Il 18 riparte anche l’Arianteo Palazzo Reale con “House of Gucci” di Ridley Scott.

Il cartellone presenta il tema dei diritti sociali e civili, ma non mancheranno commedie, blockbuster e qualche anteprima, come “Elvis”, “Lightyear – la vera storia di Buzz”. Infine, si svolgeranno anche serate con doppio programma film e spettacolo dal vivo: serate musicali con l’Ethno Music Festival e con Pianolink; serate comiche con “Terzo Segreto di Satira”; serate “educative” con la Cooperativa Solidare e con “Rete per i diritti”.

