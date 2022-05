Cane entra nella galleria della metro: sospesa la circolazione della M3

E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio

Nella giornata di mercoledì 4 maggio, intorno alle sette e un quarto, un cane si è addentrato nella galleria della linea gialla.

Cane nella galleria della metro: circolazione interrotta

Un cane sceso sulle rotaie ha costretto Atm a sospendere la circolazione dei treni nella tratta tra Maciachini e Sondrio, in entrambe le direzioni.

La circolazione è stata rallentata anche sul resto della linea M3.

Cane nella galleria della metro: l’intervento della security

L’azienda dei trasporti milanesi rende noto in un tweet: “M3: un cane entrato in galleria ci ha costretto a sospendere la circolazione tra Maciachini e Sondrio. I treni sono rallentati anche sul resto della linea. Seguono aggiornamenti”. Per recuperarlo sono intervenute le squadre della security di Atm e le forze dell’ordine.

Galleria della metro: cane recuperato, sta bene

Nella tratta sono stati istituiti bus sostitutivi. Un episodio analogo è accaduto nella metropolitana di Roma martedì 3 maggio.

Atm ha comunicato che il cane è stato recuperato intorno alle otto di sera. La circolazione è ripresa regolarmente.

LEGGI ANCHE: Lavori in metropolitana: tutti i bus sostitutivi per la linea verde M2