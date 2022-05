Incendio in via Larga, in fiamme 3 scooter parcheggiati: nessun ferito

Carbonizzati gli scooter di fronte alla sede centrale dell'Anagrafe

Nella tarda mattinata di lunedì 2 maggio, verso le ore 11.30, all’altezza del civico 12 in via Larga è scoppiato un incendio: tre scooter sono rimasti completamente carbonizzati.

Incendio via Larga: incerte le cause del rogo

Davanti alla sede dell’anagrafe sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno velocemente spento l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero in direzione degli altri mezzi parcheggiati.

Sul posto anche una volante della Questura. Attualmente, le cause del rogo sono ancora sconosciute.

Incendio via Larga: gli accertamenti

Tra le ipotesi non si esclude neanche quella dell’incendio doloso. In corso gli accertamenti sull’origine dell’incendio. Qualora si trattasse di un atto doloso, le forze dell’ordine cercheranno di scoprire come i responsabili siano riusciti ad agire. Non risultano danni o feriti.

Incendio via Larga: Milano rivive le scene del passato

Lo scorso 27 marzo sei scooter andarono in fiamme in zona Fiera, in via Alberto Mario. Una settimana prima, in via Marghera erano divampati altri due incendi nel giro di quattro ore, in orario notturno. Ad inizio aprile, invece, a prendere fuoco erano state le centraline elettriche di Piazza San Babila.

