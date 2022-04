Darsena Milano, i volontari raccolgono i rifiuti abbandonati

I volontari: "La Darsena è patrimonio di tutti, non terra di nessuno".

Nel pomeriggio di domenica 10 aprile quasi duecento volontari hanno ripulito la Darsena dalla plastica e dai rifiuti.

Volontari Darsena: raccolti chili di immondizia

È stata l’associazione Plastic Free ad organizzare i 310 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia. I volontari in maglietta blu hanno raccolto oltre 250 chili di immondizia: sigarette, bottiglie di vetro, lattine, cannucce, bicchieri.

L’evento meneghino è stato tra i più partecipati.

Volontari Darsena: ripulito anche il Parco agricolo Sud

I referenti dell’associazione hanno spiegato: “Abbiamo scelto la Darsena come luogo simbolico della movida, nella speranza di sensibilizzare chi viene e considera questo luogo una terra di nessuno invece che un patrimonio di tutti“. Nel Parco agricolo Sud sono stati raccolti 4 mila chili di spazzatura.

Volontari Darsena: la campagna di sensibilizzazione

Il Municipio 6 ha deciso di patrocinare l’iniziativa, con la speranza che ce ne siano altre, in futuro.

Necessarie due canoe con retini per recuperare la plastica all’interno del Naviglio; nel frattempo, i volontari intervenivano sulle sponde con guanti, rastrelli e palette. L’obiettivo? Sensibilizzare per evitare che ogni sabato sera si crei questa situazione.

