Le migliori uova di Pasqua a Milano: quali scegliere per le festività

I dolci, dalle forme inedite, sono realizzati con cioccolati e ingredienti speciali

Manca poco più di una settimana alla Pasqua 2022: che abbia inizio la caccia all’uovo perfetto.

Le migliori uova di Pasqua a Milano: tra praline e limited edition

Milano è piena di pasticcerie e laboratori di cioccolato. Come scegliere accuratamente? Iginio Massari propone le nuovissime uova di Pasqua pralinate create con qualità di cacao e frutta secca selezionate.

Le migliori sono quelle studiate personalmente dal maestro: al latte 41% e nocciole IGP, Bianco 34% e Pistacchi di Sicilia o Fondente 70% e Mandorle d’Avola.

Peck presenta cinque originalissime combinazioni di sapori. Alle nuove uova “Double Soul” al cioccolato fondente si uniscono tre nuovi personaggi di cioccolato: Easter Panda, Gufy e Curious Rabbit, i quali reinterpretano i simboli della Pasqua. Ideali per i più piccoli.

Anche Roberto Rinaldini si rinnova creando due gustosissime uova: una al cioccolato fondente 70% e pistacchi e l’altra cioccolato al latte e nocciole tostate.

Le 500 uova sono disponibili tra gli store Rinaldini e sullo shop online. Soltanto dieci di queste, però, contengono il “Golden Ticket” che permetterà ai dieci fortunati di trascorrere una giornata con il Maestro, visitando la fucina del mondo Rinaldini e diventando pasticcieri per un giorno.

Le migliori uova di Pasqua a Milano: da Knam all’eleganza di Venchi

Si reinventa anche Knam, grazie alle creazioni di nuovi soggetti pasquali.

Tra le nuove proposte torna il Galletto Ruspante in cioccolato al latte Pachiza 39% con inserti di cioccolato fondente Señorita 72 e cioccolato bianco.

Non può mancare l’eleganza di Venchi: il design delle sue uova si ispira alle iconiche tavolette di cioccolato della maison. Le più richieste sono le Montezuma Nibs, con cioccolato fondente 75% e croccanti nibs di cacao o il nuovo Lampone & Nibs, con cioccolato bianco, nibs e golosa granella di lampone.

Le migliori uova di Pasqua a Milano: tra fiori e colori

Marchesi non delude mai! Per questa Pasqua 2022 propone uova gourmet ricamate a mano con piccoli fiori in delicate tonalità pastello. Since 1824, da provare.

La pasticceria Biffi, oltre a puntare l’attenzione sull’alta qualità del cioccolato, offre un packaging raffinato e sorprendente: un tocco di vitalità in vista delle festività.

