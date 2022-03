Record di incidenti in monopattino a Milano: in un anno 685

Secondo i dati del 118 sulla mobilità, il capoluogo lombardo e Sesto raggiungono il maggior numero di casi

I dati forniti dall’Agenzia regionale emergenza urgenza mostrano che nel 2021, in Lombardia, gli incidenti in monopattino o con altri mezzi della micromobilità elettrica sono stati pari a 1.347.

Incidenti monopattini: i sinistri in Lombardia

La micromobilità elettrica, oltre ai monopattini, comprende i segway, i monoruota e gli hoverboard.

Il maggior numero di incidenti è avvenuto a Milano e hinterland: 931 su 1.347, il 69% del totale lombardo.

Attualmente, a Milano sono operative 7 società di sharing, le quali mettono a disposizione 5.250 monopattini a noleggio. Medaglia d’argento per la provincia di Monza e Brianza, che totalizza cento incidenti. Sul podio anche la provincia di Bergamo con 86 sinistri.

Province come Lodi e Sondrio evidenziano un’incidentalità minima (rispettivamente 8 e 6 incidenti).

Incidenti monopattini: l’analisi del Politecnico

Il Politecnico di Milano, grazie alla collaborazione degli utilizzatori dei monopattini, ha svolto un’analisi per conoscere la loro percezione delle strade cittadine e dell’ambiente urbano:

l’80% del campione preferisce spostarsi sulle piste ciclabili

il 51% predilige le zone 30

il 37% sceglie i marciapedi

solo il 5% percorre le strade comuni

Inoltre, il Politecnico ha rivelato che, tra il 2019 e il 2020, le vendite di veicoli elettrici in ambito urbano sono aumentate del 140%.

Incidenti monopattini, De Corato: “Necessario l’obbligo di targa”

Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, prosegue nell’esercitare pressioni sul Parlamento: “Necessario intervenire sull’obbligatorietà del casco, dell’assicurazione e del patentino per i minorenni. Credo inoltre che sia necessaria l’obbligatorietà della targa sui monopattini come avviene in Germania”.

