Guerra in Ucraina: manifestazione per la pace in piazza Scala

Nella giornata di giovedì 24 febbraio, sindacati, associazioni e partiti scendono in piazza Scala

Nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio, alle ore 18, si svolgerà una manifestazione per la pace in Ucraina, in piazza Scala a Milano.

Ucraina, la manifestazione in piazza Scala: le forze Ucraine frenano l’avanzata russa

Organizzata dai sindacati -Cgil, Cisl e Uil-, Anpi, Arci e Acli, la manifestazione sta riscontrando adesioni da tante sigle, associazioni e partiti, tra cui il Pd.

La Russia ha sferrato un attacco contro l’Ucraina a partire dall’alba, bombardando numerose città e aeroporti di tutto il paese. In corso combattimenti anche via terra. Momentaneamente, le forze di difesa ucraine sono riuscite a fermare l’offensiva russa a Chernihiv, a nord di Kyiv e a circa 40 chilometri dalla frontiera con la Repubblica di Belarus. Secondo alcune informazioni, l’Ucraina è tornata a controllare anche le città di Mariupol -a sud di Donetsk, sul Mar Nero- e Shchastia -a nord di Luhansk, nell’est-.

Ucraina, la manifestazione in piazza Scala. Moratti: “Chi fa ricorso alle armi ha sempre torto”

Nella mattinata di giovedì 24 febbraio, i politici meneghini e lombardi hanno condannato l’offensiva militare russa contro l’Ucraina. La vicepresidente Letizia Moratti ha dichiarato: “Chi fa ricorso alle armi e alla violenza ha sempre torto. Il mio pensiero va a tutte le persone innocenti e indifese“.

Ucraina, la manifestazione in piazza Scala. Pisapia: “L’Ue reagisca subito”

Interviene anche l’ex sindaco di Milano, nonché parlamentare europeo, Giuliano Pisapia: “Centinaia di migliaia di civili in Ucraina, tra cui donne, anziani e bambini, in questo momento sono in pericolo di vita per le ciniche politiche espansionistiche di Putin“. E conclude sottolineando che è necessario reagire con fermezza: “L’Ue reagisca subito e si convochi immediatamente il Parlamento europeo in seduta straordinaria”.

