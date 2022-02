L'uomo è stato trovato all'alba dai carabinieri, vicino alla Caserma Ugolini

All’alba di giovedì 17 febbraio, i carabinieri hanno trovato a terra un 31enne marocchino in via della Moscova, angolo via Pinamonte da Vimercate, in centro a Milano.

Lite The Club, accoltellato un uomo: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto un diverbio all’interno della discoteca The Club, a 200 metri circa in largo la Foppa.

Successivamente, è stato accoltellato quando si trovava in strada.

Lite The Club, accoltellato un uomo: fermata una coppia italiana

A ricostruire la vicenda il Comando provinciale dei militari, intervenuto con il Nucleo radiomobile. Il 31enne riportava un taglio sulla spalla sinistra. I carabinieri hanno identificato e portato in caserma due ragazzi italiani: un 19enne e la sua fidanzata 21enne, i quali, dopo aver visto i militari hanno cercato di allontanarsi velocemente.

Lite The Club, accoltellato un uomo: non è in pericolo di vita

Nel frattempo, le indagini proseguono per capire nei particolari la responsabilità dei giovani fermati. Attualmente, la vittima, portata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, non è in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE: Riapertura discoteche: nel primo weekend capienza dimezzata e controlli rigidi