Evacuato il Forum di Assago: la fuoriuscita di cloro dalle piscine

Intorno alle ore 12.30, a causa di una fuoriuscita di cloro dalle piscine, l'aria è diventata irrespirabile

Nella mattinata di giovedì 17 febbraio, intorno alle ore 12.30, il forum di Assago è stato evacuato per colpa di una fuoriuscita di cloro dalle piscine che ha reso l’aria irrespirabile.

Evacuato il Forum di Assago: l’emergenza è ancora in corso

Sul posto sono intervenute 9 ambulanze e 2 automediche in codice giallo. Attualmente l’emergenza è ancora in corso. Ad essere evacuate una quarantina di persone, venti delle quali hanno presentato sintomi da intossicazione, come tosse, bruciore agli occhi e alla gola. Momentaneamente nessuno è in gravi condizioni.

Evacuato il Forum di Assago: forzato il ricambio dell’aria

Pronti ad intervenire anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri della compagnia di Corsico.

In corso le operazioni per la dispersione dei vapori urticanti. Per forzare il ricambio dell’aria all’interno dell’impianto, i pompieri -dopo aver spalancato porte e finestre- hanno posizionato dei ventilatori.

Evacuato il Forum di Assago: l’erronea composizione delle sostanze

La fuoriuscita del cloro è stata causata da un addetto che ha erroneamente sbagliato la composizione delle sostanze per la manutenzione trimestrale della piscina. In questo modo, la reazione gassosa si è sprigionata per tutto l’impianto.

