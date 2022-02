Come è cambiata Milano con il Covid: meno residenti, in aumento i single

Nel giro di due anni il capoluogo lombardo ha perso diciottomila abitanti. In lieve ripresa la presenza di stranieri in città

A causa del Covid-19 Milano perde diciottomila residenti in meno in due anni. In data 31 dicembre 2021 gli iscritti all’anagrafe erano 1.386.285, nello stesso giorno dell’anno prima 1.392.502.

Covid, come è cambiata Milano negli anni

Tra il 2019 e il 2020 sono stati registrati dodicimila residenti in meno. A contribuire le morti cittadine da coronavirus e il ‘ritorno a casa’ dei lavoratori, favorito dallo smart working. Dopo il picco massimo di metà anni ’70, quando la città superò il milione e settecentomila abitanti, iniziò una lunga parabola discendente che precipitò sotto 1,3 milioni di residenti agli inizi del nuovo secolo. I primi segnali di ripresa del 2014 hanno dato vita ad un mini-boom demografico.

Nel settembre 2019 fu il sindaco Beppe Sala a celebrare il raggiungimento di un milione e quattrocentomila abitanti: la capacità della città di Milano era stata quella di riuscire ad attrarre da fuori, più dall’estero che dal Sud.

Covid, come è cambiata Milano: il Municipio 8

Nel 2021, il Municipio 8 -il più popoloso- ha riguadagnato un bel po’ di abitanti dopo il crollo dell’anno precedente. Attualmente la zona supera i 190mila residenti.

Dopo il calo tra 2019 e 2020, gli stranieri in città sono in lieve ripresa. Alla fine del 2021, gli stranieri registrati erano 280.819,509 in più rispetto al 2020, ma comunque in calo rispetto al 2019. Il 20% della popolazione totale non ha cittadinanza italiana. La comunità egiziana supera quella filippina (41.131 contro 40.271), sul podio anche i cinesi (33.231).

Covid, come è cambiata Milano: i single

Milano è una città sempre più anziana: gli over 65 corrispondono al 22,4% del totale. I single hanno raggiunto il 44% della popolazione, mentre gli sposati sono solo il 36%. Secondo le previsioni, Milano tornerà a superare 1,4 milioni di abitanti intorno al 2036.

