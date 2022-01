Arrestato il ladro che ha rubato da Valentino e Moncler

Il 19enne italiano è finito in manette: aveva rubato da Moncler e Valentino.

Nella giornata di lunedì 17 gennaio, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano.

Ladro Valentino e Moncler: accusato di tentato furto

Dopo aver realizzato ben tre blitz in tre negozi della città, il giovane è stato fermato con le accuse di tentato furto aggravato e furto continuato.

Doveva essere un tranquillo pomeriggio di shopping, peccato che nessun articolo sia stato pagato.

Ladro Valentino e Moncler: gli articoli rubati

Il 19enne è finito in manette verso le ore 16.30 in Galleria Vittorio Emanuele. Qui, gli agenti lo hanno trovato con una felpa Moncler dal valore di 400 euro che aveva appena rubato. Inoltre, dopo averlo perquisito, i poliziotti hanno scoperto che, oltre alla felpa, era stata rubata una maglietta Moncler -nel negozio di via Montenapoleone- e una borsa nello store di Valentino.

Ladro Valentino e Moncler: altre due persone in manette

Sempre nella stessa giornata, altre due persone sono state arrestate per furto. Una donna di 46 anni, italiana di origini uruguaiane, è stata fermata dopo aver rubato due borse dal valore di 600 euro alla Coin di Piazza Cinque Giornate. Mentre alle ore 14, un altro 19enne, di origine marocchina, ha tentato di rubare un giubbotto dal valore di 500 euro da Cisalfa in via Beccaria.

Il vigilante, accortosi del colpo, è stato aggredito a calci e pugni dal ragazzo, il quale è stato bloccato e arrestato.

LEGGI ANCHE: Indice di criminalità: Milano è la provincia italiana con più denunce