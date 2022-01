Rinviato il Salone del Mobile: Omicron blocca i grandi eventi

Il cda di Federlegno Arredo Eventi ha preso la sua decisione: il Salone del Mobile slitta a giugno

La manifestazione prevista tra il 5 e il 10 aprile è stata posticipata a causa della variante Omicron, la quale ha scatenato la risalita della curva dei contagi.

Rinviato il Salone del Mobile: la nuova data

A prendere questa spiacevole e difficile decisione il cda degli organizzatori di Federlegno Arredo Eventi, di concerto con Fiera Milano.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 17 gennaio verrà comunicata la nuova data: probabilmente la kermesse si svolgerà dal 7 al 12 giugno.

Rinviato il Salone del Mobile: i settori previsti

Come da tradizione, il Salone del Mobile sposterà l’attenzione sul mondo dell’arredo e del design. Previsti 3 settori:

classico , con un focus su tradizione e artigianato

, con un focus su tradizione e artigianato design , dedicato all’estetica e all’innovazione

, dedicato all’estetica e all’innovazione xLux, spazio riservato al lusso.

Rinviato il Salone del Mobile: la pandemia non è ancora finita

Si preannuncia un 2022 difficile: il rischio di cancellazioni e rinvii di fiere ed eventi pubblici di massa è ancora dietro l’angolo. Fiera Milano, però, non si arrende ed è pronta a lottare per esporre migliaia di prodotti che ogni anno attirano in media circa 370mila persone provenienti da 118 Paesi.

LEGGI ANCHE: Salone del Mobile 2021, Boeri: “Siamo capaci di reagire”