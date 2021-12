Nuovo centro tamponi Regione Lombardia: sarà alla Fiera di Rho

Precedentemente la Regione aveva annunciato che sarebbe stato aperto a "Fiera Milano City", ovvero al Portello

Il nuovo centro tamponi si troverà alla Fiera di Rho: questo il provvedimento deciso dalla task force regionale sui tamponi. Il centro sarà attivo tra pochi giorni, mentre nella giornata di mercoledì 29 sarà pronto il centro tamponi di Gallarate all’ex caserma di via Milano.

Centro tamponi Rho Fiera: i drive through

Aggiunte 8 linee di tampone al drive through del parcheggio ‘Trenno’ di via Novara, sulla carreggiata in direzione Milano, all’altezza dello svincolo per Figino. Il drive through del San Carlo resterà aperto fino alle ore 21, a differenza degli altri che chiudono alle 15. Inoltre, la task force ha chiesto ai medici di medicina generale di effettuare i tamponi e alle farmacie di prolungare gli orari.

Centro tamponi Rho Fiera: l’auto-isolamento

Il suggerimento dei medici nei confronti degli asintomatici contatti stretti di positivi è quello di auto isolarsi per precauzione, evitando così la “corsa al tampone”. Per quanto riguarda la scuola, i compagni di classe degli alunni positivi devono effettuare il test rapido per poter chiudere il proprio isolamento.

Centro tamponi Rho Fiera: gli ospedali

Secondo il bollettino del 27 dicembre, nella giornata del 26 si sono contati 100 ricoveri in più non gravi: gli ospedali sembrano reggere bene le conseguenze della variante Omicron; infatti, riescono a gestire anche i malati ricoverati non per Covid -a differenza della prima ondata 2020-.

Secondo il medico e consigliere regionale di +Europa/Radicali, Michele Usuelli, le Rsa starebbero mandando in pronto soccorso i pazienti positivi senza sintomi, sovraccaricando ulteriormente il sistema.

