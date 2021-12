Covid a Milano: circa 75mila persone sono in quarantena

Il sistema di Ats è in tilt: impossibile prenotare tamponi di controllo.

Secondo stime non ufficiali, a Milano, sarebbero circa 19mila le persone positive al tampone. Calcolando una media di 4 contatti per ciascuno infetto, ne consegue che le persone bloccate in casa sono circa 75mila.

Isolamento Milano: alla ricerca dei tamponi di controllo

Nelle farmacie sono in coda anche le persone che devono concludere la quarantena. L’alto numero dei contagi ha messo a dura prova il sistema di Ats, attualmente in tilt: nemmeno i medici di base riescono a prenotare un tampone per i pazienti. Il risultato? Eterne quarantene a causa della mancanza di test.

Isolamento Milano, Fontana: “Ridurre la quarantena per i vaccinati con la terza dose”

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, chiede di ridurre i periodi di isolamento per i vaccinati con la terza dose.

Fontana spiega in una nota: “Probabilmente si può rivedere la regola per questa categoria. Abbiamo la necessità di avere una sollecita e precisa indicazione sul tema da parte dagli scienziati del Cts. La risposta al Covid si deve adeguare al mutare della aggressione del virus, così come in questi due anni è sempre avvenuto“.

Isolamento Milano: la task force

Nel mentre, per limitare i disagi, la regione ha istituito una task force sui tamponi.

Guido Grignaffini, attuale direttore dei Servizi Sociali di Ats Brianza, ha deciso di aprire a partire da mercoledì 29 dicembre un nuovo centro tamponi di massa a Gallarate. Aggiunte 8 nuove linee di tampone nel parcheggio “Trenno” di via Novara, a Milano. Inoltre, nei prossimi giorni, aprirà un nuovo centro tamponi presso Fiera Milano City al Portello.

La Regione ha esortato le farmacie ad allungare gli orari serali del servizio tamponi e a dedicare alcuni orari specifici ai cittadini che richiedono un tampone a seguito di contatti stretti.

LEGGI ANCHE: Farmacie prese d’assalto a Milano: la corsa ai tamponi