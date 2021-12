Spiderman arriva anche all’ospedale Niguarda: la proiezione gratuita del film

Per l'occasione coinvolti numerosi cosplayers

In occasione della proiezione di Spider-Man No Way Home presso la Sala di MediCinema dell’Ospedale Niguarda di Milano, l’Uomo Ragno si precipita in corsia. Nella giornata di giovedì 30 dicembre 2021, i corridoi ospedalieri saranno pieni di cosplayers di Spider-Man, i quali porteranno un po’ di gioia e serenità nei reparti di pediatria e negli spazi dedicati alla cineterapia.

Spiderman all’ospedale Niguarda: il grande ritorno di Villardita

Nei panni di Spider-Man ci sarà Mattia Villardita: l’ormai noto ragazzo di Savona, protagonista negli ospedali italiani. Mattia è riuscito a guadagnarsi un importante riconoscimento consegnato dal presidente Mattarella e un’udienza da papa Francesco. Villardita, prima della proiezione del film, consegnerà ai bimbini ricoverati in pediatria i regali di Natale: ognuno riceverà un costume da Spider-Man offerto da Rubie’s, leader mondiale di costumi e accessori per tutte le feste, e un dono straordinario fornito da BrianzaLUG, comunità indipendente di amici e appassionati LEGO che distribuisce set LEGO ai bimbi.

Spiderman all’ospedale Niguarda: il progetto MediCinema

Il progetto MediCinema ha l’obiettivo di portare il cinema negli ospedali, donando un po’ di sollievo e spensieratezza ai pazienti degenti e ai familiari. Questi spazi cinema faciliteranno l’accesso anche ai pazienti a letto o in carrozzina. Il cinema fungerà da elemento evasivo regalando una piccola “cura” alla sofferenza fisica e mentale.

Una vera e propria innovazione nel trattamento clinico, fonte di beneficio per tutti gli ambiti pediatrici, psichiatrici, geriatrici, pre e post-chirurgici, nelle terapie riabilitative, intensive e nelle lunghe degenze.

Spiderman all’ospedale Niguarda: obbligatoria la prenotazione

L’iniziativa è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti. La prenotazione è obbligatoria.

Per info e prenotazioni scrivere una mail all’indirizzo: info@medicinema-italia.org

