Focolaio Covid all’Olimpia Milano: sono 6 i positivi

Ats dispone lo stop dell'attività per l'Olimpia Milano dopo la positività di 6 giocatori.

Il Covid colpisce anche l’Olimpia: la Pallacanestro comunica i sei membri risultati positivi.

Focolaio Covid all’Olimpia Milano: la squadra si ferma per sette giorni

Annullate le gare in programma. Dopo i casi nel volley Bergamo, nell’hockey su pista di Lodi e i casi nel gruppo squadra della Salernitana è il turno del basket.

Stop di sette giorni per l’Olimpia.

Focolaio Covid all’Olimpia Milano: stabilita la quarantena

Il focolaio è stato riscontrato all’interno dell’Ax Milano con sei persone positive. L’Ats ha ordinato la sospensione dell’attività, stabilendo la quarantena domiciliare a tutti i membri della squadra.

Focolaio Covid all’Olimpia Milano: la nota della squadra

L’Olimpia annuncia in una nota: “L’attività sportiva potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare.

Milano, quindi, non partirà per Kaunas dove avrebbe dovuto giocare in Eurolega e sarà rinviato anche il big match con la Virtus Bologna, in programma a Santo Stefano”.

