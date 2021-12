San Siro, Sala: “Ci si aspetta un dibattito intorno allo stadio”

Le parole del sindaco durante il brindisi coi giornalisti

Accresce il pressing dei Comitati per salvare il Meazza e convocare un referendum cittadino.

Stadio San Siro, Sala: “Si inizierà con una commissione consiliare”

Il sindaco Beppe Sala annuncia: “Il ruolo mio e della mia Giunta era di verificare se ci fossero condizioni ostative alla concessione del pubblico interesse al progetto di Milan e Inter.

Questa verifica ha richiesto due anni. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che non c’erano più elementi per poter negare il pubblico interesse. A tutti coloro che sono interessati al destino del vecchio e del nuovo stadio, io dico due cose. La prima: il dibattito va bene, in settimana si inizierà con una commissione consiliare”.

Stadio San Siro: Sala parteciperà alla commissione di gennaio

L’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi si occuperà dell’illustrazione dell’iter amministrativo.

Bisognerà attendere il mese di gennaio per la commissione con il sindaco, i rappresentanti dei club e gli esponenti del Comitato Sì Meazza. Il primo cittadino conferma la sua presenza all’interno della commissione per “spiegare perché abbiamo preso questa decisione su San Siro.“

Stadio San Siro, Trotta: “A tempo debito, diremo la nostra sul tema posto da Sala”

Sala aggiunge: “Da me, però, non ci si può aspettare che dica di aver sbagliato a concedere il pubblico interesse al progetto dei club.

Ci si può aspettare, invece, un dibattito intorno a San Siro. Ad esempio, nel Comitato fondato da Luigi Corbani c’è il promoter Claudio Trotta, un grande personaggio in questo mondo: esiste la possibilità che qualcuno prenda in affitto San Siro per farne un uso che abbia un senso? Se qualcuno facesse una proposta o un’offerta significativa, io non avrei nulla da dire e cercherei di collaborare”.

Trotta risponde: “Noi del Comitato Sì Meazza consideriamo estremamente positiva la disponibilità del sindaco a considerare San Siro come lo stadio di tutti e non solo delle squadre.

A tempo debito, diremo la nostra sul tema posto da Sala”.

LEGGI ANCHE: Il chitarrista di Bruce Springsteen: “Salviamo lo stadio San Siro”