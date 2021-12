Incendio in via Ripamonti: a fuoco 20 auto e un’autocisterna con olio

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, spegnendo il rogo dopo diverse ore

Nella serata di domenica 19 dicembre, intorno alle ore 23, i vigili del fuoco del comando di Milano sono entrati in azione, a causa di un incendio sviluppatosi in un piazzale di sosta per veicoli in via Ripamonti 514.

Incendio zona Ripamonti: i danni

Il rogo ha distrutto una ventina di veicoli parcheggiati, tra cui un’autocisterna contenente oli minerali. Le fiamme hanno devastato anche diversi container e una quindicina di vetture.

Incendio zona Ripamonti: i soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i mezzi dei pompieri scongiurando che l’incendio si propagasse anche ad altri veicoli parcheggiati. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino alle ore 3.30: tra lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area sono stati impiegati una trentina di vigili del fuoco.

Incendio zona Ripamonti: nessun ferito

Sul luogo anche personale della polizia di stato e tre ambulanze inviate dall’Azienda regionale emergenza urgenza: fortunatamente non ci sono stati feriti. Gli inquirenti sono al lavoro per capire la matrice dell’incendio.

