Incendio in una palazzina in via Oxilia a Milano: alta colonna di fumo sulla città

Fiamme in una palazzina in via Oxilia a Milano, dove alle prime ore del mattino è scoppiato un incendio: pompieri e soccorsi sul posto.

Paura a Milano, dove nella mattinata di lunedì 20 dicembre 2021 è divampato un incendio in un palazzo situato in via Oxilia. Dalla strada è visibile un’alta colonna di fumo che sta sovrastando l’intero quartiere e sul posto i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Incendio in via Oxilia a Milano

Sono ancora poche le informazioni disponibili sul rogo sviluppatosi in zona Pasteur. Non è infatti ancora chiaro a che piano della palazzina sia divampato né per quali ragioni né tantomeno se siano rimasti coinvolti alcuni inquilini dello stabile. Al momento i soccorritori, giunti sul posto dopo l’allarme, sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area per poi effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica e le cause di quanto accaduto.

Intanto dall’intero quartiere è visibile un’alta colonna di fumo.

Incendio in via Oxilia a Milano: rogo anche nella notte

Poche ore prima, intorno alle 23 di domenica 19 dicembre, Milano era stata interessata da un altro rogo. In via Ripamonti hanno infatti preso fuoco alcuni mezzi parcheggiati in un deposito di vetture e i pompieri sono stati al lavoro tutta la notte per domarlo. Nell’incendio sono rimasti distrutti una ventina di veicoli parcheggiati tra cui un’autocisterna contenente oli minerali, diversi container e una quindicina di vetture.

Grazie all’intervento tempestivo dei mezzi dei Vigili del Fuoco è stato evitato che le fiamme si propagassero anche agli altri veicoli parcheggiati.

(in aggiornamento)