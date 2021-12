Bandi pilotati: indagato il Rettore della Statale

Implicati altri 39 docenti e il rettore della Statale per un'inchiesta di Bandi pilotati.

Il rettore dell’Università Statale di Milano, Elio Franzini, sarebbe indagato nell’inchiesta della procura di Firenze in relazione a due bandi di concorso per ordinari di Urologia: coinvolti altri 39 docenti universitari italiani. Secondo l’accusa, il rettore sarebbe responsabile di “condotte contro la pubblica amministrazione”.

Rettore della Statale indagato: i reati

I pm ipotizzano tra i reati: associazione a delinquere, corruzione, concussione e abuso di ufficio. Indagato anche l’ex rettore Luigi Dei per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e all’abuso di ufficio. La guardia di finanza ha provveduto a perquisire anche gli uffici dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi e in altre città come Milano, Roma e Ancona.

Rettore della Statale indagato: trasmessi capi d’imputazione a Milano

Inoltre, affiorano accuse per due professori milanesi: Francesco Montorsi, urologo e professore ordinario dell’università San Raffaele, e Stefano Centanni, direttore del dipartimento di Scienze della Salute dell’università Statale.

Repubblica e Il Fatto evidenziano che per i pm fiorentini avrebbero messo “a disposizione i loro poteri e le loro funzioni perché venissero bandite e pilotate, in un’ottica spartitoria, due posizioni di professore ordinario alla Statale per gli ospedali San Paolo e San Donato”.

L’accusa presupponeva “uno scambio corruttivo”, che avrebbe dovuto portare a due “santi” da premiare: il docente Bernardo Maria Cesare Rocco per Marco Carini -urologo presso l’università di Firenze-. Mentre, per quanto riguarda l’altro bando, l’altro docente Luca Carmignani richiesto da Montorsi.

Rettore della Statale indagato: contestate condotte contro la pubblica amministrazione

Attualmente, nell’indagine del pm Carlo Scalas, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, i carabinieri del Nas stanno valutando la situazione del rettore Franzini, il quale ha ricevuto una visita dai militari nei suoi uffici di via Festa del Perdono.

Al rettore sono contestate condotte contro la pubblica amministrazione, mentre gli altri docenti sono indagati per corruzione.

LEGGI ANCHE: Post sessista del professore della Statale, il rettore: “Indegno”