Teatro alla Scala, positiva una ballerina: “Mi hanno fatto ballare senza mascherina”

Sara Barbieri positiva al Covid: sul palco allo spettacolo del Macbeth

E’ risultata positiva al covid la ballerina che ha danzato alla Scala per il Macbeth, lo spettacolo di apertura della stagione teatrale.

Ballerina Scala positiva: l’annuncio sui social

Nella giornata di lunedì 13, dopo aver effettuato un tampone, Sara Barbieri non ha potuto eseguire la sua performance.

La ballerina, che recentemente aveva ricevuto la terza dose di vaccino, ha annunciato sul suo profilo Twitter: “Ho usato tutte le precauzioni possibili e anche di più. Ma per lavorare ho dovuto togliere la mascherina!“.

Ballerina Scala positiva: “Sto pagando un prezzo molto alto”

Inoltre, ha aggiunto: “Ho rinunciato a tutto il resto per il sogno di riappropriarmi del mio lavoro e ora mi trovo con un pugno di mosche in mano.

Non abbassate la guardia, questo virus è bastardo. Ci sono persone più sfortunate di me, io sto bene”. Infine, ha risposto a una collega: “Sono arrabbiata. Ho la sensazione che sto pagando un prezzo molto alto (in tutti i sensi) per colpa di chi ha scelto di non proteggere se’ stesso e gli altri e questo non mi fa dormire!”.

Ballerina Scala positiva: rinviati alcuni spettacoli

Barbieri entra a far parte del focolaio precedentemente riscontrato nel corpo di ballo coinvolto nella Bayadère.

Rimandate alcune date già programmate.

