Teatro alla Scala, positivi nel corpo di ballo: a rischio la Bayadère

Dopo i tre casi della scorsa settimana, sono cinque i nuovi positivi.

Nella giornata di giovedì 9 dicembre, sono state cancellate le prove del balletto “Bayadère”, in cartellone mercoledì 15 dicembre.

Positivi alla Scala, Bayadère: i nuovi contagi

A seguito dei casi accertati la scorsa settimana -una ballerina e due comparse-, si sono aggiunti un ballerino, due maitre e due bambini.

In una lettera all’Ats, la Cub aveva dichiarato anche una parrucchiera positiva.

Positivi alla Scala, Bayadère: prova a porte chiuse

Attualmente, la prova generale prevista per sabato 11 dicembre sarà a porte chiuse. Il 9 dicembre, la Scala valuterà i prossimi passi, in base ai risultati di ulteriori tamponi. Senza focolai si andrà avanti, altrimenti è possibile un posticipo.

Positivi alla Scala, Bayadère: l’opera

In cartellone fino all’8 gennaio 2022, l’opera sarà diretta da Kevin Rhodes, mentre la coreografia è di Rudolf Nureyev, ripresa da Florence Clerc e Manuel Legrins.

Finora, è stata rappresentata solo dal Balletto dell’Opéra di Parigi per cui fu creata nel 1992: per la prima volta verrà messa in scena al Teatro alla Scala.

