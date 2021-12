L'ex discoteca Karma verrà abbattuta e l'area riqualificata per creare uno spazio culturale.

L’ex discoteca Karma in via Fabio Massimo, Porto di Mare, verrà sostituita con uno spazio dedicato allo sport e alla cultura.

Ex discoteca Karma: quando inizieranno i lavori?

La domanda più gettonata dei cittadini della zona è: “Quando vedremo la riqualificazione?“.

Inoltre, spiegano: “Dalle mura del vecchio edificio capita pure di veder uscire sbandati e senza dimora, che evidentemente lì dentro hanno creato un rifugio”. La società Social Music City, la quale si è aggiudicata il bando del Comune per la concessione in diritto di superficie per 90 anni di tutta l’area, garantisce che nei prossimi mesi inizieranno i lavori.

Ex discoteca Karma: il nuovo polo

L’amministratore Riccardo Lai ha annunciato: “Abbiamo avuto in consegna lo spazio solo la prima settimana di novembre.

Nel frattempo, come da accordi, c’è stata una bonifica dall’amianto a cura dell’Amministrazione. Quindi il sito è stato già oggetto d’interventi”. Non appena verrà abbattuto l’immobile dismesso, nascerà un polo multidisciplinare con una piscina munita di anfiteatro urbano all’aperto per ospitare eventi culturali, campi da padel, una grande piazza teatro di iniziative, una tensostruttura per concerti e spazi per la didattica che potranno trasformarsi in camerini per gli artisti coinvolti in spettacoli.

Ex discoteca Karma, Lai: “L’opera sarà pronta entro il 2022″

Sarà disponibile un’area espositiva di circa 600 metri quadrati. Il nuovo polo ospiterà anche un parcheggio con circa 200 posti -con pensiline e pannelli fotovoltaici-. I nuovi volumi occuperanno circa 6mila metri quadrati: ospiteranno l’insediamento di funzioni di interesse pubblico e verranno realizzati con pannelli fotovoltaici, tetti e pareti verdi. Lai conclude: “Il progetto è confermato. I tempi sono quelli concordati: i rilievi sono terminati la settimana scorsa, ora dovremo presentare il progetto esecutivo, e dare l’avvio ai lavori che partiranno nei prossimi mesi.

L’opera sarà pronta entro il 2022″.

