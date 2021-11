In corso la gara per l'assegnazione del cantiere di Corso Sempione.

I lavori per la pista ciclabile di Corso Sempione dovrebbero iniziare a febbraio 2022: il vialone si trasformerà in una declinazione milanese degli Champs Élysées.

Champs Élysées, Milano: i lavori

Lo scorso anno, l’opera venne affidata ad un’impresa rivelatasi in seguito non idonea, pertanto, è ancora in corso un’altra gara per l’assegnazione del cantiere.

I lavori si concluderanno in 240 giorni.

L’importo stimato per il progetto, nel 2015, era pari a 4 milioni di euro.L’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, attività di verifica e validazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, venne formalizzato a MM, nel dicembre 2017. Nell’ottobre del 2019, invece, venne approvato il progetto definitivo realizzato dalla società MM. Nel luglio del 2020 venne autorizzato il progetto esecutivo.

La gara era stata attribuita a un’impresa che non aveva mai lavorato a Milano, tantomeno eseguito lavori analoghi a quello affidato.

Champs Élysées, Milano: la revoca

A seguito dell’aggiudicazione, la Direzione Appalti MM aveva richiesto la documentazione per sottoscrivere il contratto. Secondo il capitolato di gara, l’aggiudicatario avrebbe dovuto aprire una sede locale entro 50 km da Milano. La Direzione emise una nota di diffida stabilendo la trasmissione della documentazione entro il mese di dicembre 2020.

A seguito della mancata risposta, l’aggiudicazione venne revocata.

Champs Élysées, Milano: la nuova gara d’appalto

Lo scorso gennaio, Il Comune ha preso la decisione di affidare i lavori alla seconda impresa in graduatoria, risultata poi anch’essa inadeguata. L’assessore alla Mobilità, Arianna Censi, ha chiarito: “Purtroppo a volte non si riesce a far partire i lavori per una oggettiva incapacità delle imprese di far fronte all’impegno preso“.

Non resta che attendere che si concluda l’ultima gara d’appalto.

