Monopattini elettrici a Milano: rimossi i mezzi condivisi

L'insurrezione dei gestori a seguito della scelta del Comune di rimuovere i monopattini in sharing.

Da metà novembre sono entrate in vigore le nuove normative per chi guida i monopattini elettrici: obbligo di frecce e divieto di parcheggiare sui marciapiedi.

Monopattini elettrici: la rimozione

Inoltre, viene sottolineato anche l’obbligo del casco per i minorenni e la possibilità di utilizzo solo per gli over 14.

Per conformare i monopattini alle nuove disposizioni c’è tempo fino al 2024. Assosharing, però, riferisce che il Comune di Milano ha già iniziato a rimuovere i monopattini.

Monopattini elettrici: la nota di Assosharing

Assosharing segnala: “Creano sconcerto le attività di rimozione dei mezzi di micromobilità avviate a Milano lunedì da parte dell’amministrazione comunale, soprattutto perché iniziate senza alcun confronto con gli operatori. Una mancanza che ci amareggia doppiamente, poiché avevamo chiesto ripetutamente un incontro per attivare un dialogo, in particolare all’Assessorato della Mobilità diretto da Arianna Censi.

Occorre ricordare che la legge di conversione del Decreto Infrastrutture, infatti, prevede che i comuni estendano il parcheggio agli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. In quest’ottica il confronto per affrontare tutte le questioni legate ai servizi innovativi deve rappresentare la via maestra per individuare e attuare soluzioni che siano condivise tra pubblico e privato. È questa la ricetta ideale per costruire città sempre più sostenibili.”

Monopattini elettrici: la Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility

I temi sopracitati sono stati oggetto della 5° Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility, organizzata dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility. L’appuntamento ha dimostrato che Milano è la prima in Italia negli indicatori di percorrenza, numero veicoli e noleggi legati alle varie tipologie di mobilità. Assosharing conclude affermando “E’ da questi elementi che occorre partire per definire politiche efficaci e condivise tra istituzioni stakeholders”.

