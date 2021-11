Incidenti stradali: a Milano si verifica una collisione ogni ora

Nel 2020 i morti sulle strade sono stati 74

Nel capoluogo meneghino, nel 2020, si sono registrati 8.043 incidenti, i quali hanno provocato 74 morti e 10.207 feriti. Grazie alle misure adattate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, i dati pubblicati dall’Istat mostrano una situazione in calo rispetto agli anni precedenti.

Incidenti stradali: i dati degli scorsi anni

Nel 2019, Milano registrava 13.607 incidenti, il numero dei morti era pari a 106, mentre quello dei feriti 18.097. Nel 2018, gli incidenti stradali erano 13.803, con 116 morti e 18.346 feriti. Nella Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada di lunedì 22 novembre, Riccardo De Corato, assessore regionale alla polizia locale, ha dichiarato “Vogliamo tenere alta l’attenzione sul fatto che in Lombardia, dal 2010 al 2020, si sono spente sulle nostre strade ben 5.105 vite“.

E ha sottolineato: “Il costo sociale totale per gli infortuni stradali con lesioni a persone è quantificato a livello nazionale in circa 17 miliardi di euro all’anno, pari all’1,1% del Pil nazionale, e più di 2,9 miliardi di euro in Lombardia”.

Incidenti stradali, Regione Lombardia: “Diffondere la cultura della prevenzione”

Regione Lombardia evidenzia: “Il fattore umano è causa primaria di incidentalità, è necessario, quindi, promuovere a scuola l’acquisizione dei giusti comportamenti che i ragazzi dovrebbero tenere in strada.

È la cultura della prevenzione che bisogna diffondere per vincere la sfida di dimezzare gli incidenti stradali entro il 2030″.

Incidenti stradali: i progetti di educazione stradale

Grazie alla collaborazione tra il Pirellone e l’Ufficio Scolastico regionale, è possibile finanziare e promuovere progetti di educazione stradale nelle scuole secondarie di secondo grado. “Obiettivo dell’iniziativa dell’assessorato alla Sicurezza educare in modo pratico, tramite il coinvolgimento attivo degli studenti, diretto e partecipe.

I numeri delle adesioni sono importanti. Hanno partecipato, infatti, 57 scuole, 435 docenti e 10554 alunni”.

