No Green Pass Milano, nasce l’idea di una manifestazione nazionale

Ecco cosa potrebbe accadere sabato 27 novembre

Gli ultimi due sabati di novembre sono stati un flop per cortei e manifestazioni: i No Green Pass pensano ad un appuntamento nazionale per esortare gli attivisti lombardi e non solo.

Manifestazione nazionale No Green Pass: ‘Tutta l’Italia a Milano’

La locandina condivisa dai gruppi Telegram spinge “tutta l’Italia a Milano”. L’evento è previsto per sabato 27 novembre, alle ore 17.00, ed è stato condiviso anche dal gruppo che riuniva il vecchio comitato no green pass milanese, attualmente disciolto.

Manifestazione nazionale No Green Pass: il messaggio

Il messaggio è esplicito e invita tutti alla “massima condivisione”:

“Il corteo di Milano purtroppo è quasi spento dopo 16 settimane consecutive di cortei con immagini spaziali che hanno fatto il giro del mondo dando speranza a milioni di persone.

Sabato 27 novembre tutta Italia a Milano in piazza del Duomo ore 17. Serve la massima partecipazione, indietreggiare sulla libertà di manifestare vuol dire rinunciare completamente alla propria dignità“.

Manifestazione nazionale No Green Pass: gli interventi delle forze dell’ordine

Negli ultimi due sabati, poliziotti e carabinieri hanno bloccato tutti gli attivisti tra piazza Fontana e Duomo, scongiurando che si muovessero dall’ormai tradizionale piazza di partenza.

Grazie alle direttive del Viminale, la Questura ha il potere di impedire i cortei in caso di mancato preavviso: preavviso che non è mai stato presentato alle autorità competenti.

Pertanto, i No Green Pass hanno deciso di sperimentare la mossa a sorpresa, auspicando nel successo della protesta.

