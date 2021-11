La classifica delle città più green d’Italia: Milano solo trentesima

Milano è la 30esima città italiana

Il 28esimo rapporto ‘Ecosistema urbano’ di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicato da Il Sole 24 ore, vede comparire Milano al 30esimo posto su 105.

Città più green d’Italia: chi c’è sul podio?

In vetta alla classifica troviamo Trento, la città più verde d’Italia.

A seguire Reggio Emilia e Mantova, a differenza di Brindisi, Catania e Palermo che si collocano negli ultimi tre posti.

Città più green d’Italia: i parametri

La classifica tiene conto di 18 parametri catalogati in 5 macro aree: aria, acqua, ambiente, rifiuti e mobilità. Due i parametri negativi che interessano il capoluogo meneghino: quello dell’uso del suolo -con la città che è ultima- e quello sulla qualità dell’aria.

La concentrazione media annua di biossido di azoto la colloca in 69esima posizione, addirittura in 93esima per le quantità di Pm10.

Città più green d’Italia: i punti a favore di Milano

Per quanto riguarda la mobilità, Milano primeggia per l’offerta di trasporto pubblico e numero di passeggeri trasportati. Purtroppo, rimane bloccata alla 59esima posizione per i metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti. Il capoluogo meneghino è terzo nella graduatoria ‘tasso di motorizzazione‘, se la cava anche per la quantità di alberi in aree di proprietà pubblica, 11esimo posto e il numero di isole pedonali, 19esimo.

