L'opera è stata dipinta sulla facciata dell'hotel Astoria

Il murales del collettivo Orticanoodles è stato realizzato in collaborazione con la onlus meneghina ‘Abilità’.

Murales autismo: il murale differente

L’opera dedicata alla consapevolezza sull’autismo raffigura una madre con il suo bambino ed è situata sulla facciata sinistra dell’hotel Astoria, in viale Murillo, 9.

L’obiettivo è quello di combattere i pregiudizi sull’autismo infantile.

Murales autismo: la nota degli artisti

Gli street artist di Orticanoodles e la famiglia Doni – proprietaria dell’hotel – raccontano in una nota: “Si tratta di una rappresentazione metaforica della ricerca e della consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico. Il murale, realizzato in toni di blu, vuole porre i riflettori su un problema che solo in Italia colpisce 1 bambino su 67 nati“.

Murales autismo: l’inaugurazione

L’inaugurazione è avvenuta nella giornata di mercoledì 3 novembre. Presente l’assessore alla Casa e Piano Quartieri, Pierfrancesco Maran, il quale ha dichiarato “Questo è un hotel che ha alle spalle una grande storia familiare. E si sta rimettendo in gioco dopo un periodo difficile. Il Comune è vicino a chi investe da sempre nella nostra città. Oggi l’Hotel Astoria diventa protagonista di un intervento che riqualifica l’arredo urbano della zona con una finalità importante.

Perché il messaggio scelto è il tema dell’autismo”.

