A Milano arriva il compattatore per riciclare le bottiglie nella metropolitana

L'eco comparatore è stato installato nella fermata della metro di Cascina Gobba.

Nella stazione metropolitana di Cascina Gobba è stato installato un eco compattatore: di cosa si tratta?

Il compattatore per riciclare bottiglie

Il punto di riciclo sarà in grado di generare ‘Rpet’ dalle bottiglie usate, al fine di realizzarne nuove. Il processo in questione prende il nome di ‘bottle to bottle’.

Il merito del progetto va a Coripet e Atm, la quale ha disposto un secondo compattatore nella sede in via Monterosa per i propri dipendenti.

Compattatore per riciclare bottiglie: la nota congiunta

Atm e il consorzio volontario per il riciclo del Pet illustrano in una nota congiunta: “L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di transizione ecologica e ambientale che vede Atm impegnata a 360° nello sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile, dalla riconversione dell’intera flotta bus all’utilizzo solo di energia proveniente da fonti rinnovabili, fino al rispetto dei criteri di sostenibilità in tutta la filiera del gruppo”.

Atm chiarisce “Il conferimento del Pet prevede una duplice modalità: i cittadini possono semplicemente inserire le bottiglie, che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile oppure, scaricare l’app Coripet sul proprio smartphone, farsi riconoscere e accedere alla macchina conferendo le bottiglie per guadagnare punti”. Così facendo, ogni 100 bottiglie sarà possibile ottenere dei buoni sconto da utilizzare al Libraccio, su TheFork, Aon, iMask e Martha’s Cottage.

Compattatore per riciclare bottiglie: parla Corrado Dentis

Il presidente di Coripet, Corrado Dentis, evidenzia “Milano è una città in prima fila nella sensibilità sulle tematiche ambientali e proprio per questo riteniamo la collaborazione con Atm particolarmente significativa. Con un semplice gesto, quale è quello di conferire le bottiglie in Pet negli appositi eco compattatori si contribuisce al raggiungimento degli obbiettivi di una direttiva europea che stabilisce che, entro il 2025, le bottiglie in Pet vengano realizzate almeno con il 25% di Pet riciclato”.

