Il divorzio segna la fine definitiva del matrimonio e comporta importanti cambiamenti nella vita personale, familiare ed economica degli ex coniugi.

Alcuni diritti vengono meno con lo scioglimento del vincolo, mentre altri possono continuare a essere riconosciuti in presenza di specifici requisiti.

Per comprendere meglio queste conseguenze è possibile consultare anche www.studiolegaleavvocatoepis.it, tenendo presente che ogni situazione deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete e delle disposizioni di legge applicabili.

La fine del matrimonio e la perdita dei diritti coniugali

Una delle conseguenze principali del divorzio è la cessazione dei diritti e dei doveri che derivano dal matrimonio. Vengono meno, per esempio, gli obblighi reciproci di assistenza morale e materiale e di collaborazione coniugale. Inoltre, gli ex coniugi riacquistano lo stato libero e possono contrarre un nuovo matrimonio.

Anche l’uso del cognome dell’altro coniuge può subire delle modifiche. In linea generale, dopo il divorzio viene meno la possibilità di continuare a utilizzare il cognome del marito aggiunto al proprio, ma il giudice può autorizzarne la conservazione quando sussistono motivi meritevoli di tutela, per esempio legati a un interesse personale o professionale.

Assegno divorzile: quando può essere riconosciuto

Il divorzio fa cessare il regime economico legato alla vita coniugale, ma non esclude la possibilità che uno degli ex coniugi abbia diritto a un assegno divorzile. Questo contributo non viene riconosciuto automaticamente a chi guadagna meno: il giudice valuta la situazione economica di entrambe le parti, la durata del matrimonio, l’età, la capacità di produrre risorse economiche individuali che rappresentano l’apporto fondamentale sia per la gestione quotidiana del nucleo familiare, sia per la progressiva crescita dei beni condivisi.

L’assegno può avere una funzione assistenziale, quando una persona non dispone di mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive, oppure una funzione compensativo-perequativa, quando occorre considerare gli effetti economici delle scelte condivise durante il matrimonio. È il caso, per esempio, di chi ha rinunciato a opportunità lavorative per occuparsi dei figli o della famiglia, favorendo anche il percorso professionale dell’altro coniuge.

L’importo può essere corrisposto periodicamente, oppure, previo accordo e alle condizioni previste dalla legge, in un’unica soluzione. Quest’ultima scelta comporta conseguenze importanti, perché preclude ulteriori pretese economiche riconducibili all’assegno divorzile.

Eredità: l’ex coniuge non è più erede legittimo

Tra gli effetti più rilevanti del divorzio c’è la perdita dei normali diritti successori nei confronti dell’ex coniuge. In caso di morte, infatti, l’ex marito o l’ex moglie non eredita automaticamente in virtù del precedente matrimonio, fermo restando l’eventuale possibilità di ricevere beni in base a un testamento.

Esistono, tuttavia, alcune tutele specifiche. Se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’ex coniuge che percepiva un assegno divorzile e si trova in stato di bisogno può chiedere al tribunale un assegno periodico a carico dell’eredità. La decisione tiene conto di diversi elementi, tra cui le condizioni economiche del richiedente, il valore del patrimonio ereditario e la situazione degli eredi.

TFR e pensione di reversibilità: le tutele che possono rimanere

La perdita dei diritti ereditari non significa che ogni tutela economica venga meno. In presenza dei requisiti di legge, l’ex coniuge può avere diritto a una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dall’altro.

La quota può corrispondere al 40% dell’indennità riferibile agli anni di lavoro coincidenti con il matrimonio, compreso il periodo di separazione, secondo i criteri previsti dalla legge. Tra le condizioni richieste figurano la titolarità di un assegno divorzile periodico e il mancato nuovo matrimonio; il diritto non spetta, in particolare, a chi abbia ricevuto l’assegno divorzile in un’unica soluzione.

Anche la pensione di reversibilità può spettare all’ex coniuge divorziato, purché siano soddisfatti i requisiti previsti, tra cui la titolarità dell’assegno divorzile e il mancato nuovo matrimonio. È inoltre necessario che il rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. Se esiste anche un coniuge superstite avente diritto, il tribunale può ripartire la pensione tra i beneficiari, considerando in particolare la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.

Casa familiare, figli e patrimonio

Il divorzio non comporta automaticamente il diritto di uno degli ex coniugi a continuare ad abitare nella casa familiare. L’eventuale assegnazione dell’immobile tiene conto soprattutto dell’interesse dei figli e può essere disposta a favore del genitore con cui vivono abitualmente i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. In assenza di queste esigenze, l’assegnazione non costituisce un diritto autonomo dell’ex coniuge: occorre quindi considerare la proprietà dell’immobile e gli eventuali accordi tra le parti.

I doveri verso i figli, invece, non cessano con il divorzio. Entrambi i genitori restano tenuti a contribuire al loro mantenimento secondo le rispettive possibilità economiche, indipendentemente dalla fine del rapporto matrimoniale.

Divorzio: quali diritti restano e quali vengono meno

Il divorzio elimina il legame giuridico matrimoniale e fa venir meno diversi diritti, tra cui quelli successori ordinari e gli obblighi propri della vita coniugale. Allo stesso tempo, la legge conserva alcune forme di tutela economica, come l’assegno divorzile, la quota di TFR e la pensione di reversibilità, quando ne ricorrono i presupposti.

Conoscere queste differenze aiuta a comprendere quali conseguenze derivino effettivamente dalla fine del matrimonio e quali possibilità restino aperte. Poiché i requisiti possono variare in base alla situazione personale e patrimoniale degli ex coniugi, una valutazione legale del caso concreto permette di individuare correttamente i diritti esercitabili.