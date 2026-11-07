LUBE lancia a Garbagnate un maxi showroom di 250 mq con design Made in Italy e offerte esclusive per la settimana d’inaugurazione.

Il gruppo Cucine LUBE annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita in Via I Maggio 1, Garbagnate Milanese. Con una superficie superiore ai 250 metri quadrati, lo showroom è pensato per mettere al centro la personalizzazione, la qualità artigianale e il design tipicamente italiano. L’inaugurazione è fissata a lunedì 9 novembre e sarà accompagnata da una serie di iniziative promozionali che si svolgeranno per l’intera settimana.

Inaugurazione e offerte della settimana d’apertura

Il giorno 9 novembre il nuovo LUBE Store aprirà le porte ai visitatori, proponendo una serie di attività dedicate. Durante la settimana inaugurale saranno disponibili sconti speciali su alcune collezioni, Consulenze gratuite e dimostrazioni pratiche di montaggio. Gli appassionati potranno toccare con mano le soluzioni progettuali, confrontare finiture e ricevere consigli personalizzati dal team di esperti presenti in loco.

Programma della settimana inaugurale

Ogni giorno prevede workshop tematici, presentazioni dei designer e appuntamenti su misura per chi desidera rinnovare la cucina. Le promozioni includono condizioni di finanziamento agevolato, pacchetti di installazione a tariffa ridotta e assistenza post-vendita prolungata per i progetti chiusi durante la settimana di lancio.

Le collezioni esclusive nello showroom

Il nuovo spazio espositivo accoglie una selezione delle linee più iconiche del marchio. In anteprima assoluta è presentato il modello MATERIA, che ha recentemente condotto la campagna televisiva di LUBE. Altre collezioni presenti includono Brera, Nexa e Shade Lab, quest’ultima caratterizzata da nuove finiture laccate, pensate per chi ricerca un’estetica contemporanea.

MATERIA, Shade Lab e le finiture laccate

La famiglia MATERIA si distingue per linee pulite e modulabilità estrema, ideale per ambienti moderni. Shade Lab propone una gamma di laccature lucide che amplificano la luminosità degli spazi, conferendo alla cucina un tocco di eleganza sofisticata. Accanto a queste novità, lo showroom espone le collezioni Ready, Round, Luna e Immagina, famose per la loro versatilità progettuale e le infinite possibilità di personalizzazione grazie a un ampio ventaglio di finiture e soluzioni compositive.

Completa l’offerta espositiva le linee Agnese Style e Flavour, che arricchiscono il catalogo con interpretazioni più tradizionali e colorate, dimostrando la capacità di LUBE di coniugare diverse tendenze stilistiche.

Servizi di consulenza, progettazione e assistenza

Oltre alla vasta gamma di prodotti, il nuovo LUBE Store mette a disposizione dei clienti un team di professionisti specializzati. Il percorso inizia con il rilievo delle misure, prosegue con la progettazione personalizzata e si conclude con il trasporto, il montaggio e l’assistenza post-vendita. Sono inoltre offerte soluzioni di finanziamento dedicate, pensate per agevolare l’acquisto delle cucine su misura.

Questa apertura segnala il continuo consolidamento della presenza di LUBE sul territorio lombardo, anticipando il prossimo traguardo dei 60 anni di storia previsto per il 2027. L’impegno dell’azienda resta focalizzato su innovazione, design e valorizzazione del Made in Italy, garantendo al contempo vicinanza e supporto costante ai consumatori.