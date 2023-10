Apre il nuovo negozio di Ikea in centro a Milano: al suo interno consulenti per arredare al meglio gli spazi. Acquisti direttamente a casa

Un nuovo negozio Ikea aprirà le sue porte a Milano il mercoledì 25 ottobre, e sorprendentemente, si troverà proprio nel centro della città, all’interno del centro commerciale Citylife.

Tuttavia, questo negozio sarà differente da quelli tradizionali.

Un concept innovativo: “Plan & Order Point”

La peculiarità di questo nuovo punto vendita Ikea è la sua inusuale natura. A differenza dei consueti negozi Ikea, in questo punto vendita non troverete mobili da portare a casa e montare personalmente. In realtà, non sarà possibile acquistare nemmeno un semplice tovagliolo. Questo spazio, situato all’interno del centro commerciale di Citylife, è stato ideato come un “plan & order point“, come definito dalla stessa azienda svedese. Ciò significa che non ci sarà uno spazio dedicato alla vendita diretta, ma piuttosto un luogo dove i clienti potranno progettare gli ambienti della propria casa, confermare gli ordini e effettuare i pagamenti. Successivamente, tutti gli articoli verranno consegnati direttamente a destinazione in un secondo momento.

Differenze rispetto al negozio precedente

Rispetto al precedente negozio Ikea aperto a Milano nel dicembre 2021 in via Albricci (zona Missori), questo nuovo “plan & order point” presenterà alcune differenze sostanziali. Al suo interno, consulenti d’arredo Ikea saranno a disposizione dei clienti, guidandoli passo dopo passo nella pianificazione di cucine, soggiorni e camere da letto.

Inoltre, forniranno idee sullo stile più adatto ai gusti individuali dei clienti e suggerimenti utili su come organizzare al meglio gli spazi in base alle esigenze personali.

Posizione e dettagli

Il nuovo store si troverà nella Galleria Anna Castelli Ferrieri, sul lato di viale Boezio, all’interno del centro commerciale Citylife, offrendo un’esperienza di shopping unica e orientata alla pianificazione e alla progettazione degli spazi abitativi.