Ikea, nuova apertura in centro a Milano: i dettagli

Lo spazio dove i consulenti assisteranno i clienti nell'arredo di casa è un vero e proprio "Planning Studio"

Nuova apertura in casa Ikea: il nuovo “planning studio” si trova in centro a Milano.

Nuova apertura Ikea, Milano: il Planning Studio

Nella giornata di mercoledì 22 dicembre, l’azienda multinazionale svedese ha inaugurato uno spazio in via Albricci -zona Piazza del Duomo-.

All’interno del negozio non sono presenti mobili da acquistare e montare; la location offre un fantastico “Planning Studio”: uno spazio in cui progettare l’arredamento di casa.

Nuova apertura Ikea, Milano: uno stile su misura

I consulenti d’arredo Ikea saranno disponibili a presentare idee innovative ai clienti, guidandoli nella pianificazione di cucine, soggiorni e camere da letto, fornendo ad ognuno lo stile più adatto alle proprie esigenze.

La società scrive in una nota: “Milano rappresenta da sempre una piazza fondamentale per Ikea“.

Il primo negozio in Italia venne aperto nel 1989, a Cinisello Balsamo: attualmente, nell’area milanese, offre lavoro a 2mila persone.

Nuova apertura Ikea, Milano. Enrile: “Massimizzare lo spazio nelle case”

Asunta Enrile, country retail manager e country sustainability officer, Ikea Italia, chiarisce: “L’accoglienza data dalla città di Milano ad Ikea è stata sorprendente fin dalla nostra prima apertura a Cinisello Balsamo 32 anni fa. Ora i nostri specialisti di progettazione sono pronti a incontrare i milanesi anche in questo nuovo planning studio, per ispirarli e trovare soluzioni per massimizzare lo spazio nelle loro case“.

LEGGI ANCHE: Negozi Milano: obbligo di porte chiuse dal primo gennaio