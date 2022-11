Nuovi locali Milano, le possibili aperture tra Isola e il Centro

Il Comune di Milano ha aperto un bando per mettere all'asta gli spazi per attività commerciali o terziarie

Palazzo Marino mette all’asta nove locali per attività commerciali o terziarie in centro città e al quartiere Isola. Si tratta di unità immobiliari tra i 34 e i 207 metri quadri disponibili per la locazione o la concessione e collocate in stabili di edilizia residenziale pubblica e di proprietà dell’Amministrazione.

Nuovi locali Isola-Centro: dove si trovano

Gli spazi si trovano in via Terraggio, via Zecca Vecchia, via Rivoli, via Scaldasole, via Anfiteatro, via Guglielmo Pepe, via Pastrengo e via Sebenico. Vengono proposti in affitto per 6 anni rinnovabili o in concessione per 12 anni. Lo spazio più ampio? Quello al secondo piano di via Terraggio 1, proposto a una base d’asta di 59.512 euro. Il più piccolo, invece, è un negozio in via Sebenico 1, con affaccio su via Sassetti, per un canone annuo minimo di 6.970 euro.

Nuovi locali Isola-Centro: il bando

Il bando, pubblicato dal Demanio comunale, rimarrà aperto fino al 15 dicembre. L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà offerto il corrispettivo annuo più alto rispetto alla base d’asta.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina specificamente dedicata nella sezione Ufficio Stampa.

