Fao Schwarz celebra la festa del papà: l’invito all’evento “Dance on Piano”

La proposta per trascorrere un pomeriggio di sfide danzanti con i propri figli

Nella giornata di sabato 19 marzo, Fao Schwarz, il negozio di giocattoli meneghino, festeggerà tutti i papà in modo originale.

Festa del Papà da Fao Schwarz: il pianoforte

Oltre ai papà, il vero protagonista dell’evento sarà il pianoforte in dimensioni extra large che si suona a ritmo di ballo.

L’evento “Dance on Piano” si terrà dalle ore 14.30 alle 19.30 nella sede di via Orefici 15, a Milano: sarà un’occasione per trascorrere del tempo insieme ai propri figli in modo diverso ed originale.

Festa del Papà da Fao Schwarz: un’accoglienza da film

Lo staff del negozio e “il team del Pianoforte Gigante” -un gruppo di performer specializzato in spettacoli interattivi che prendono forma dalla danza sui tasti- accoglieranno gli ospiti.

Questo format di spettacolo è stato proposto in tutto il mondo ottenendo più di 900 milioni di visualizzazioni video.

Festa del Papà da Fao Schwarz: un’occasione unica

Gli artisti sveleranno alcuni passi di ballo da mettere subito in pratica e i papà potranno diventare i protagonisti della loro festa danzando sul Dance-on-Piano con i propri figli. L’atmosfera unica di Fao Schwarz mira a condividere emozioni forti e divertimento condiviso nella giornata dedicata a San Giuseppe.

