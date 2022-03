"isola libri" rischia la chiusura: la petizione per salvare la libreria

Un gruppo di ragazzine ha raccolto 1.500 firme per la libreria del quartiere Isola

L’affitto della libreria “Isola libri”, situata in via Pollaiuolo al quartiere Isola, aumenterà drasticamente: in poche ore, su Change.org sono state raccolte 1.500 firme.

“Isola libri”: alla ricerca della sede alternativa

L’attività è stata inaugurata nel 2012 da Laura Campasso, mamma di Elena Fasoli, che attualmente gestisce la libreria insieme alla collega Debora Omassi.

Fasoli si è già messa all’opera per cercare una sede alternativa, poiché il contratto scadrà a giugno del 2023. Appresa la notizia, un gruppo di ragazze tredicenni -della scuola media Govone di via Pepe- ha pubblicato la petizione “Salviamo Isola Libri Milano!”, raccogliendo in poche ore quasi 1.500 adesioni.

“Isola libri”: l’attenzione per i bimbi più piccoli

Elena e Debora non si aspettavano una mobilitazione del genere, tantomeno la totale solidarietà dei clienti.

Nella zona sono presenti anche le librerie “Spazio bk” e “Les Mots”. A caratterizzare “Isola libri”, il rapporto con i più piccoli, in quanto è presente una sala in cui leggere libri scelti appositamente per loro, facendoli sentire in un ambiente familiare.

“Isola libri”: la petizione

Nella petizione delle ragazzine si legge:

“Se questa libreria scomparisse e venisse sostituita dall’ennesimo locale non solo perderemmo uno dei pochissimi centri culturali per ragazzi e adulti che da tempo accompagna ogni azione “libresca” degli abitanti, ma dovremmo relazionarci solo con il grande commercio on line. Firmiamo per intervenire in tutti i modi possibili per mantenere l’attuale posizione della libreria o fornirle un nuovo ambiente “low cost” in quartiere. Deve restare qui”.

