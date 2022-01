Nuova apertura in centro a Milano: arriva Maisons du monde

Nel mese di dicembre, in centro a Milano, aveva aperto un altro colosso dell'arredamento: Ikea.

L’attesa è terminata: il negozio di Maisons du monde è arrivato in centro a Milano.

Maisons du monde Milano: il nuovo punto vendita

Il negozio di arredamento della catena francese è situato in Corso Buenos Aires 59, all’interno di “Le corti di Baires”, dove aveva aperto anche una nuova Esselunga nel mese di dicembre.

Maisons du monde Milano: cosa acquistare

Maisons du monde arriva a quota sei punti vendita nel capoluogo lombardo e cinquanta in tutta Italia. Il negozio è molto ampio: a disposizione circa 840 metri quadrati dove poter acquistare complementi d’arredo, decori per la tavola, biancheria, mobili, soluzioni d’illuminazione e tessuti.

Maisons du monde Milano è il secondo colosso dell’arredamento

Maisons du monde è il secondo colosso dell’arredamento a sbarcare a Milano city.

Il 22 dicembre 2021 ad aprire in centro a Milano era stato il punto vendita Ikea, in via Alberico Albricci, esattamente dietro al Duomo. La catena svedese ha deciso di avviare un planning studio: niente mobili da portare a casa e montare, bensì uno spazio dove progettare l’arredamento di casa.

LEGGI ANCHE: Apre il quarto Covid Hotel: Milano conta 200mila contagi dall’inizio della pandemia