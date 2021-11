Giochi Preziosi apre a Milano: tutto sul nuovo store

E' il primo negozio monomarca in piazza Duomo

Il primo negozio monobrand di Giochi preziosi ha aperto in piazza Duomo, all’angolo con via Orefici.

Giochi Preziosi Milano: i prodotti

Il negozio occupa una superficie di 600 metri quadrati distribuiti su due piani. Si possono trovare peluche, giochi e attrazioni per i bimbi oltre all’elemento caratteristico: una riproduzione del tram 19, con matricola 1978, anno della fondazione di Giochi Preziosi; un piccolo spazio dove scattare una foto ricordo.

Giochi Preziosi: il negozio è stato pensato per vivere nel cuore di Milano

Lo store è stato progettato dallo studio milanese 23 Bassi, Giochi Preziosi dichiara: “ha tradotto in colori e forme i valori del brand, creando un mondo magico che perfettamente si integra nella realtà urbana in cui si trova. Il forte carattere della milanesità torna infatti ricorrente, diventando il fil rouge che collega i vari ambienti dello store“. Il negozio “è stato pensato, immaginato e creato per vivere nel cuore di Milano e da nessun’altra parte.

Le sue grandi vetrate fanno da spartiacque, e contemporaneamente da collante, tra il mondo esterno, frenetico ed elettrico, e il mondo Giochi preziosi, in cui poter evadere, perdendosi per poi ritrovarsi forse più sorridenti”.

Giochi Preziosi Milano: in vista nuove aperture?

Il presidente della società, Enrico Preziosi ha affermato: “Il nostro nuovo negozio di Milano è posizionato in una delle location più importanti per il nostro business e rispecchia il Dna del brand che caratterizza quasi 50 anni di stile italiano”.

Non si esclude la volontà di sviluppare una rete vendita di 40 negozi grazie a un piano di investimenti di 25 milioni di euro. Il piano prevede l’apertura di un flagship store in Corso Buenos Aires e un punto vendita in corso Vercelli.

