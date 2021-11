La casa di Nonna Luisa: il nuovo temporary store in Via della Spiga

Il flower designer Vincenzo Dascanio apre il suo store a Milano: all'interno ambientazioni floreali , decorazioni, oggetti e giochi

Il noto flower designer scommette su Milano e insieme allo studio Pictalab – realtà di Milano che opera internazionalmente nel campo della progettazione e realizzazione di decori a fresco su muri – da’ vita allo store “La casa di Nonna Luisa”.

Nuovo store, “La casa di Nonna Luisa”: disponibile fino al 24 dicembre

Nella giornata di venerdì 12 novembre, Vincenzo Dascanio, 44 anni, ha inaugurato il nuovo temporary store -fino al 24 dicembre- in via della Spiga, 30. Quest’anno il suo negozio natalizio “Vincenzo Dascanio SpigaxmasHouse” si ispira a “La casa di Nonna Luisa”: realizzato su tre piani, ha a disposizione ben 600 metri quadrati per uno shopping esperienziale.

Nuovo store, “La casa di Nonna Luisa”: l’allestimento

L’allestimento delle vetrine ricrea 4 tipici androni milanesi dipinti a mano su carta da parati.

Il concept? Il bello dietro, il bello è dentro. All’interno il negozio è stato dipinto come una stanza della casa di Nonna Luisa: in ogni location è presente un allestimento con prodotti diversi. Nello store si troveranno addobbi, vasi, fiori, portacandele giochi e oggetti regalo per i più piccoli. La casa di Nonna Luisa è sempre aperta dalle ore 10 alle ore 19. Inoltre, a disposizione la zona pasticceria e caffetteria.

Nuovo store, “La casa di Nonna Luisa”: una vera casa della Milano di una volta

Dascanio, unico nel suo genere, salvaguarda la tradizione e lo stile italiano in maniera raffinata ed elegante. Inoltre, è necessario sottolineare che è il curatore dell’allestimento floreale e decorativo delle nozze dei Ferragnez e di Elettra Lamborghini. L’anno scorso, aveva puntato ad un altro temporary store natalizio per alleviare la stanchezza causata dalla pandemia.

