EICMA 2026 arriva a Milano Rho con un programma ricco di novità, record di espositori e apertura al pubblico a partire dal 5 novembre.

L’EICMA 2026 si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia delle fiere internazionali delle due ruote, scegliendo come cornice la struttura di Fiera Milano Rho. Dopo una fase pre-evento riservata a stampa e operatori, la manifestazione aprirà le porte al grande pubblico dal 5 al 8 novembre, offrendo un calendario di quattro giornate intense tra novità tecnologiche e momenti di spettacolo. L’ampio spazio espositivo, distribuito su dieci padiglioni, accoglierà più di due mila marchi provenienti da cinquantadue paesi, confermando l’importanza di Milano come hub della mobilità a due ruote.

Inaugurazione ufficiale e presenze istituzionali

Il rito di apertura avrà luogo martedì 3 novembre alle ore 11 nella Sala Martini del Centro Servizi di Fiera Milano Rho. Tra gli ospiti d’onore figurano il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i rappresentanti di ICE, della Fondazione Fiera Milano e di Confindustria ANCMA. A condurre la cerimonia saranno Pietro Meda, presidente di EICMA, e Paolo Magri, amministratore delegato dell’evento.

Ruolo delle istituzioni

La presenza di alti rappresentanti istituzionali sottolinea l’interesse pubblico verso la mobilità sostenibile e la capacità della fiera di fungere da piattaforma per il lancio di politiche e innovazioni nel settore motociclistico. Gli interventi ufficiali saranno focalizzati sul futuro della mobilità elettrica, sulla sinergia tra industria e amministrazioni locali e sulla promozione della Lombardia come polo di eccellenza.

Apertura al pubblico: orari, biglietti e servizi di parcheggio

Le prime due giornate, 3 e 4 novembre, saranno dedicate esclusivamente a stampa e operatori, con ingressi dalle 8:30 (stampa) e dalle 13:00 (operatori). Dal 5 al 8 novembre, i cancelli si apriranno al pubblico dalle 9:30 alle 18:30. I biglietti standard costano €20 per l’intera giornata, con riduzione a €10 per i bambini tra 4 e 13 anni; è disponibile anche il pomeridiano (€14 intero, €7 ridotto). L’ingresso è valido per una singola visita: una volta uscito, non è possibile rientrare con lo stesso titolo.

Per facilitare l’arrivo a Rho, l’organizzatore ha predisposto più di 12.000 posti auto gratuiti in collaborazione con l’ATM e altri partner, distribuiti tra parcheggi di interscambio e, in alcune giornate, l’area di San Siro. Chi preferisce i trasporti pubblici potrà scendere alla stazione ferroviaria Rho Fiera Milano, a circa 500 metri dall’ingresso.

Dimensioni record, espositori e novità più attese

L’edizione 2026 registra 754 espositori e 2.120 brand provenienti da 52 nazioni, superando tutti i record precedenti. L’area complessiva supera i 300.000 m², suddivisi tra spazi espositivi e zone esterne, occupando dieci padiglioni – uno in più rispetto all’edizione 2025. Tra le novità più attese ci sono le anteprime mondiali di moto elettriche, scooter high-tech e componentistica avanzata.

Speed Legends: la storia della MotoGP in mostra

In collaborazione con MotoGP, FIM e ICE, la fiera presenta Speed Legends, una mostra di circa 1.400 m² che ospita oltre 30 moto da gara storiche, percorsi interattivi e simulatori di guida. I visitatori potranno partecipare a concorsi per vincere esperienze nei paddock del Mugello e di Misano nel 2027, immergendosi così nella leggenda della classe regina del Motomondiale.

In sintesi, EICMA 2026 si configura come l’appuntamento imperdibile per gli appassionati, i professionisti del settore e chiunque desideri scoprire il futuro della mobilità a due ruote, con un’offerta ricca di tecnologia, spettacolo e opportunità di networking.