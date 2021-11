Torna Zelig 2021 al Teatro degli Arcimboldi: date e prezzi dei biglietti

Come partecipare come pubblico all'edizione 2021 di Zelig

In occasione dei 25 anni dello storico programma, al Teatro degli Arcimboldi, torna Zelig, con un’edizione totalmente rinnovata.

A condurre lo show, in onda in prima serata su Canale 5, i mitici Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

L’appuntamento per assistere come pubblico alla registrazione delle puntate è da venerdì 12 a sabato 20 novembre 2021.

Le date delle registrazioni delle nuove puntate di Zelig sono: martedì 16, mercoledì 17, venerdì 19 e sabato 20 novembre 2021, alle ore 21.00.

Zelig 2021: i biglietti e i prezzi

Per partecipare alla registrazione delle puntate è necessario l’acquisto del biglietto. Il prezzo dei biglietti varia in base alla posizione: per la platea bassa Gold il costo è pari a 30 euro; la platea alta 30 euro; prima galleria 25 euro; seconda galleria 20 euro.

I biglietti possono essere acquistati sia online che alla biglietteria del Teatro degli Arcimboldi – aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 -.

Chiunque voglia partecipare come pubblico alle registrazioni di Zelig dovrà presentare all’ingresso il Green Pass, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 12 anni e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

