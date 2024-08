Ecco la mappa di Giambellino, uno dei quartieri più storici, popolari e vissuti di Milano

Giambellino nasce nei primi anni del 1900 come quartiere popolare, per estensione della zona industriale di porta Genova, a sud di Milano, presso il Naviglio grande. Le prime case sono dunque popolari, abitate soprattutto da operai, molti dei quali immigrati. Per questo la zona, nel corso degli anni, ha dovuto attraversare una complessa opera di integrazione.

Come arrivare a Giambellino con i mezzi

In corrispondenza di Largo Giambellino fermano diversi mezzi pubblici.

Bus: linee 50, 58, 64, 90, 98, 98B, N50, 49, 325, 351, Z553

Tram: 3

Treno: R31

Metro: M1

Cosa vedere a Giambellino

Il quartiere, accanto al suo “gemello popolare” Lorenteggio, si distingue oggi per i buoni servizi e i tram comodi per il centro, le tante botteghe, oltre al mercato rionale, famoso in tutta Milano per la carne di cavallo.

Il quartiere conserva anche un pezzetto di storia alto-medievale: l’oratorio di San Protaso al Lorenteggio. Si tratta di una minuscola chiesetta risalente all’anno 1000 e sopravvissuta ai numerosi tentativi di abbatterla. Viene aperta solo in occasioni speciali, durante le quali è possibile partecipare a visite guidate.